Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Togg’un hem dijital hem doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor. Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan “Dijital Mobilite Bahçesi”, ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler Togg’un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.