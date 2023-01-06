Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

-Akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz- “Dört yıl önce bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızda iki stratejik hedefimiz vardı” diyen Karakaş, şöyle devam etti İlki, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti Togg’a ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek. İkinci hedefimiz de kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak. Geride bıraktığımız dört yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik. Mobilite ekosistemimizi de dijital platformumuzla genişletiyor ve yaygınlaştırıyoruz. Mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak, kullanıcıya günlük yaşamını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri sunuyoruz. Çünkü biz akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz.”