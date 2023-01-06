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Teknoloji-Bilişim
16
Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

2023-01-06 00:07:34
Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Türkiye'nin yerli milli elektrik otomobili Togg'un ön spiparişlerinin nasıl olacağını Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş açıkladı.

#1
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Togg ön sipariş sürecine ait ilk detaylar CES 2023'te açıklandı. İşte "Yerli otomobil ön siparişi nasıl olacak?" sorusunun cevabı!

#2
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen CES 2023‘e damga vuran markalardan birisi de, ülkemizde herkesin yakından tanıdığı Togg oldu. Basın etkinliğinde Togg’un yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonu sergilenirken, Togg ön sipariş sürecine ait ilk detaylar açıklandı. Yani “Yerli otomobil ön siparişi nasıl olacak?” sorusu cevaplandı!

#3
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Togg standı ziyaretçilerini bir açılış konuşmasıyla selamlayan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, ‘Dünyada kullanıcıya en fazla dokunan teknoloji buluşması’ olan CES’e bu yıl ‘Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak” başlığı altında katıldıklarını belirterek şunları söyledi;

#4
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

“Geçen yıl buraya teknolojinin kullanıcıya dokunduğu en büyük platform CES olduğu için geldik. Bu yıl, 2022’de yapacağımıza söz verdiklerimizi gerçekleştirmiş olarak buradayız. Avrupa’nın en temiz kampüsünde ilk akıllı cihazımızın seri üretimine başladık, mart ayının sonunda Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız.

#5
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

CES 2023’te küresel olarak tescil ettirdiğimiz USECASE Mobility kavramı etrafında 4 boyutta anlattığımız ‘Akıllı Cihaz’, ‘Dijital Platform’, ‘Temiz Enerji Çözümleri’ve ‘Gelişimin Yapıtaşları’nı vurgulayan bir içerikle bulunuyoruz. Bu yıl yine dijital sanat aracılığıyla ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çiziyoruz.

#6
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Yeni dünya tamamen dijital boyutta şekillenip hayallerimizin ötesine gidecek. Kullanıcı da bu dünyanın nereye gideceğini bugünden göremiyor, bilemiyor. Biz, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara açacağımız dijital platformumuz Trumore’da, ekosisteme kattığımız oyuncularla bir araya gelip proaktif olarak o dünyayı şekillendiriyoruz.

#7
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Oyun alanlarını yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcıların henüz farkında olmadığı ihitiyaçlarını öngörüyor, bunun için çalışıyoruz.” Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Satış stratejilerinde kullanıcıyla doğrudan temas yöntemini seçtiklerini hatırlatan M. Gürcan Karakaş, şöyle konuştu:

#8
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Küresel rekabette kullanıcıya yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan yapıda hizmet vereceğiz.

#9
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak.

#10
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

-Akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz- “Dört yıl önce bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızda iki stratejik hedefimiz vardı” diyen Karakaş, şöyle devam etti İlki, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti Togg’a ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek. İkinci hedefimiz de kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak. Geride bıraktığımız dört yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik. Mobilite ekosistemimizi de dijital platformumuzla genişletiyor ve yaygınlaştırıyoruz. Mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak, kullanıcıya günlük yaşamını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri sunuyoruz. Çünkü biz akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz.”

#11
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

-Duyuları harekete geçiren Dijital Mobilite Bahçesi- Togg, Las Vegas Convention Center West Hall 6041 numaralı stantta, “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimini yansıtıyor.

#12
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

CES 2023’te Togg standına gelenleri iki katlı yapının önünde yerleştirilmiş 21 metreye 7 metre ebadında dev LED ekrandan akan, siber fiziksel mimar ve dijital sanatçı Güvenç Özel’in tasarladığı dijital şelale karşılıyor. Standın zeminindeki kanallarda buluşan dijital ve gerçek su Togg’un dualite kavramını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

#13
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Togg’un hem dijital hem doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor. Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan “Dijital Mobilite Bahçesi”, ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler Togg’un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.

#14
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

-Beyond X- Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Togg Dizayn Stüdyosu’nun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X alanı katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor.

#15
Foto - Togg ön sipariş süreci nasıl olacak? Togg CEO’su Karataş açıkladı

Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor. Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde, Satürn, Orman, Fütüristik Şehir ve Sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor. Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve dört duyuyu harekete geçiriyor. Kaynak: Shift Delete

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