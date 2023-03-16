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TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

2023-03-16 07:32:11
TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'da geri sayım devam ediyor. Bu ay sonunda satışa çıkacak olan TOGG'da yarın ön sipariş alımları başlıyor. T10X V1 RWD 314 kilometre menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla satılacak TOGG'da test araçları Bursa yollarında görüntülendi. TOGG T10X, hızlı şarj ile 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un diğer isimleri belirlendi. TOGG'un hesabından yapılan açıklamada detaylara yer verildi.

#1
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilen Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı TOGG, farklı renklerdeki araçlarıyla test sürüşlerine başladı

#2
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Bursa’nın cadde ve sokaklarında test edilen araçlar, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazandı. Dron ile de havadan görüntülenen TOGG, ihtişamıyla büyüledi.

#3
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Trumore dijital platformu ve www.TOGG.com.tr adresi üzerinden 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişe açılacak olan TOGG’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek.

#4
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslim tarihi Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

#5
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Trumore uygulamasını indiren veya TOGG websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

#6
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

#7
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

#8
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

TOGG T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuk sağlıyor.

#9
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un diğer isimleri belirlendi. TOGG'un hesabından yapılan açıklamada detaylara yer verildi.

#10
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Büyük merakla beklenen fiyatı dün açıklanan ve 953 bin liradan satışa çıkan TOGG'a ilişkin yeni detay ortaya çıktı. TOGG'un satışa çıkaracağı diğer modellerin isimleri de belli oldu.

#11
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

TOGG'un sedan, SUV, Cross Coupe ve MPV olarak satışa çıkacak araçlarının isimleri şöyle olacak: *TOGG SUV: T10X *TOGG Sedan: T10S *TOGG Coupe: T8CX*TOGG Kompakt SUV: T8X *TOGG MPV: T8V veya T10V

#12
Foto - TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Bununla birlikte, B segmenti ve diğer kasa tipleri için de bilgiler mevcut olduğu belirtiliyor.

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