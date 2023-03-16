TOGG model isimleri belli oldu! İşte TOGG'un yeni modelleri

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'da geri sayım devam ediyor. Bu ay sonunda satışa çıkacak olan TOGG'da yarın ön sipariş alımları başlıyor. T10X V1 RWD 314 kilometre menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla satılacak TOGG'da test araçları Bursa yollarında görüntülendi. TOGG T10X, hızlı şarj ile 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un diğer isimleri belirlendi. TOGG'un hesabından yapılan açıklamada detaylara yer verildi.