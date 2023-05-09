Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Varank, Yunuseli Havalimanında Bursa Motosiklet Kulübünün gösterisini ve eğitimlerini de takip ettiklerini belirterek “Genç kardeşlerimiz önemsiyoruz. Onların otomobille ilgilenmesi, araçlarına ehemmiyet vermesi bizim de onlar için bir şeyler yapmamızı mecburiyet haline getirmişti. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kere araçlarını burada sergileyebilecek. Bursalı gençlere hayırlı, uğurlu olsun, Türkiye’ye de örnek olsun” diye konuştu.