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Otomotiv
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Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

2023-05-09 17:09:30
Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Yunuseli Havalimanı’nda motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

#1
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Bakan Varank, havalimanının ayda iki kez modifiye araçlarını sergilemek isteyen gençlere açacaklarını açıkladı.

#2
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

TEKNOFEST montunu giyen Bakan Varank, motosikletlerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu bir konvoy ile Yunuseli Havalimanına geldi.

#3
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Bakan Varank’a eşlik etti.

#4
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi.

#5
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Motosikletçiler, Bakan Varank’a üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti.

#6
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Motorcuların havalimanı pistindeki sürüş eğitimini izleyen Varank, ekstrem enduro kategorisinde Bursa’yı temsil eden gençlerin gösterisini takip etti.

#7
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Varank, Bursalı drift pilotu Deniz Dursun’un co-pilotluğunu yaptı.

#8
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Drift sırasında güvenlikli bölge oluşan lastik dumanından göz gözü görmedi.

#9
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Varank, daha sonra havalimanında bulunan motor sporları tutkunlarına “Togg ile patinaj yapalım mı deneyelim mi sizce?” diye sordu.

#10
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

“Evet” yanıtını alınca Deniz Dursun ile birlikte pistte drift attı.

#11
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Varank, daha sonra Kapadokya rengi Togg T10X ile seyircileri selamladı. Varank daha sonra klasik bir Mercedes ile tur attı.

#12
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Bursa’daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Varank, “Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki; ‘Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz.’ Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte Yunuseli Havalimanını onların kullanımına açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler.” dedi.

#13
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Varank, Yunuseli Havalimanında Bursa Motosiklet Kulübünün gösterisini ve eğitimlerini de takip ettiklerini belirterek “Genç kardeşlerimiz önemsiyoruz. Onların otomobille ilgilenmesi, araçlarına ehemmiyet vermesi bizim de onlar için bir şeyler yapmamızı mecburiyet haline getirmişti. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kere araçlarını burada sergileyebilecek. Bursalı gençlere hayırlı, uğurlu olsun, Türkiye’ye de örnek olsun” diye konuştu.

#14
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda da, şunları söyledi.

#15
Foto - Togg drift atarak hünerlerini sergiledi

“Özlüce tepe ve Oksijen piyasasında genç arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Yunuseli Havalimanı’nı ayda 2 kez gençlerimize açıyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler Alinur Aktaş başkan"

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