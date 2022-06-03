2022-06-03 08:29:51 Tırnak mantarı bulunanlar dikkat! Bu yöntem ile çabucak kurtulabilirsiniz
Yaz günleriyle birlikte terlik ve sandalet gibi ayak ve ayak parmaklarını açıkta bırakan ürünler tercih edenler ayak sağlığını ve bakımını araştırıyor. Ayak ve tırnak mantarı olanlar ise evde bulunan en doğal yöntemler ile mantar tedavisini merak ediyor. Peki, ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir? İşte, ayak sağlığına önem verenler için ayak ve tırnak mantarına iyi gelen en etkili doğal yöntemler burada...