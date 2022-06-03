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Tırnak mantarı bulunanlar dikkat! Bu yöntem ile çabucak kurtulabilirsiniz

2022-06-03 08:29:51
Tırnak mantarı bulunanlar dikkat! Bu yöntem ile çabucak kurtulabilirsiniz

Yaz günleriyle birlikte terlik ve sandalet gibi ayak ve ayak parmaklarını açıkta bırakan ürünler tercih edenler ayak sağlığını ve bakımını araştırıyor. Ayak ve tırnak mantarı olanlar ise evde bulunan en doğal yöntemler ile mantar tedavisini merak ediyor. Peki, ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir? İşte, ayak sağlığına önem verenler için ayak ve tırnak mantarına iyi gelen en etkili doğal yöntemler burada...

#1
Foto - Ayak ve tırnak mantarı günlük hayatı olumsuz etkileyen ve kişiye rahatsızlık veren bir sağlık sorunudur. Hem kötü görünümü hem de acı ve kötü kokuya sebep olmasından dolayı kişiye oldukça rahatsızlık verir. Yaz aylarıyla birlikte ayak bakımının ekstra önem kazandığı şu günlerde sandalet, terlik gibi ayakları ve ayak parmaklarını açıkta bırakan ürünler tercih edenler için ayak ve tırnak mantarı tedavisi merak ediliyor. Peki, ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir? Ayak ve tırnak mantarı için en etkili doğal yöntemler nelerdir? Tüm bu soruların cevabı burada.

Ayak ve tırnak mantarı günlük hayatı olumsuz etkileyen ve kişiye rahatsızlık veren bir sağlık sorunudur. Hem kötü görünümü hem de acı ve kötü kokuya sebep olmasından dolayı kişiye oldukça rahatsızlık verir. Yaz aylarıyla birlikte ayak bakımının ekstra önem kazandığı şu günlerde sandalet, terlik gibi ayakları ve ayak parmaklarını açıkta bırakan ürünler tercih edenler için ayak ve tırnak mantarı tedavisi merak ediliyor. Peki, ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir? Ayak ve tırnak mantarı için en etkili doğal yöntemler nelerdir? Tüm bu soruların cevabı burada.

#2
Foto - İşte ayak sağlığına önem verenler için tırnak mantarına iyi gelen en doğal yöntemler... SARIMSAK Beyaz sirke ve bir diş sarımsak ile hazırlanan macun tırnak üzerine uygulanır. Sonra bir bandaj yardımıyla örtüp birkaç saat bekletilir. Akabinde çıkartıp tırnak iyice kurutulur.

İşte ayak sağlığına önem verenler için tırnak mantarına iyi gelen en doğal yöntemler... SARIMSAK Beyaz sirke ve bir diş sarımsak ile hazırlanan macun tırnak üzerine uygulanır. Sonra bir bandaj yardımıyla örtüp birkaç saat bekletilir. Akabinde çıkartıp tırnak iyice kurutulur.

#3
Foto - LİMON Saf limon suyu mikropların kırılmasına yardımcı olur. Tırnak mantarının olduğu bölgeye pamuk bir çubuk yardımıyla uygulama yapılabilir.

LİMON Saf limon suyu mikropların kırılmasına yardımcı olur. Tırnak mantarının olduğu bölgeye pamuk bir çubuk yardımıyla uygulama yapılabilir.

#4
Foto - UÇUCU YAĞ Lavanya yağı, kekik yağı ve çay ağacı yağı gibi uçucu yağlar mantar önleyici özelliğe sahip olduğundan enfeksiyonların tedavsi için kullanılabilir. Yatmadan önce mantarlı bölgeye uygulama bu yağlar sürmek tedaviye yardımcı olur.

UÇUCU YAĞ Lavanya yağı, kekik yağı ve çay ağacı yağı gibi uçucu yağlar mantar önleyici özelliğe sahip olduğundan enfeksiyonların tedavsi için kullanılabilir. Yatmadan önce mantarlı bölgeye uygulama bu yağlar sürmek tedaviye yardımcı olur.

#5
Foto - KARBONAT 1 yemek kaşığı karbonat ılık su ile karıştırıldıktan sonra ayaklar 20-25 dakika kadar bekletilir. Kötü koku ve kaşıntıya da etkili olan bu yöntem mantar tedavisinde oldukça etkilidir.

KARBONAT 1 yemek kaşığı karbonat ılık su ile karıştırıldıktan sonra ayaklar 20-25 dakika kadar bekletilir. Kötü koku ve kaşıntıya da etkili olan bu yöntem mantar tedavisinde oldukça etkilidir.

#6
Foto - KINA Ayak tırnak mantarı için doğal yöntemlerden olan kına yakmak bakterileri yok etmek için oldukça etkilidir.

KINA Ayak tırnak mantarı için doğal yöntemlerden olan kına yakmak bakterileri yok etmek için oldukça etkilidir.

#7
Foto - SİRKE Sirke kullanımı ayak ve tırnak mantarına oldukça iyi gelmektedir. Sirkeli suda ayak 30 dakikak bekletilerek mantarın gerilemesi sağlanabilir.

SİRKE Sirke kullanımı ayak ve tırnak mantarına oldukça iyi gelmektedir. Sirkeli suda ayak 30 dakikak bekletilerek mantarın gerilemesi sağlanabilir.

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