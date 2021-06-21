  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

2021-06-21 01:15:02
Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Ahmet Bozkurt (46) yönetimindeki 07 ANP 175 plakalı otomobil, Kızılağaç Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Şimşek'in kullandığı 33 VB 603 plakalı tırla çarpıştı.

Ahmet Bozkurt (46) yönetimindeki 07 ANP 175 plakalı otomobil, Kızılağaç Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Şimşek'in kullandığı 33 VB 603 plakalı tırla çarpıştı.

#2
Foto - Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekiplere sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekiplere sevk edildi.

#3
Foto - Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bozkurt, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bozkurt, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Altın için dikkat çeken iddia: 2021'in sonuna kadar...
Ekonomi

Altın için dikkat çeken iddia: 2021'in sonuna kadar...

Macquarie Group, altın fiyatları ile ilgili iddiasını paylaştı. Banka, sene sonuna kadar altın fiyatlarında ons başına düşüş bekliyor. ..
Arap isimden ses getiren açıklama: İran'a karşı Türkiye ile ittifak yapmalıyız
Dünya

Arap isimden ses getiren açıklama: İran'a karşı Türkiye ile ittifak yapmalıyız

Kuveytli ünlü siyaset bilimci ve akademisyen Abdullah Nefisi, Körfez ülkelerinin ABD ile değil, Türkiye ile ittifak yapmaları konusunda çağr..
Fransız basını Türkiye'yi yazdı! 5 madde sıraladılar
Ekonomi

Fransız basını Türkiye'yi yazdı! 5 madde sıraladılar

Fransız Le Figaro gazetesi, "Türkiye'ye gitmek için 5 neden" başlıklı dikkat çeken bir yazı yayınladı.
NATO toplantısında verilen mesaj! Mısırlı gazeteci tane tane anlattı
Siyaset

NATO toplantısında verilen mesaj! Mısırlı gazeteci tane tane anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Merve Kavakcı'nın başörtülü kızı Fatima Gülham Abushanab’ı ..
Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazan CHP'linin ismini verdi
Gündem

Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazan CHP'linin ismini verdi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun kuyusunu kazan CHP'linin ismini açıkladı...
Kaddafi'nin uçağı bugün İstanbul'dan ayrıldı!
Gündem

Kaddafi'nin uçağı bugün İstanbul'dan ayrıldı!

Libya'da çıkan iç savaşın ardından öldürülerek devrilen Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A-340 tipi uçak, Libya'daki istikrarsızlık yüz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay