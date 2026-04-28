Havalimanına yılın ilk ödülü 'İnsanlık' kazandı
Terminalde uçuşunu kaçıran ve demans hastalığı nedeniyle büyük zorluk yaşayan yaşlı yolcuyu, ertesi günkü uçuşuna kadar yalnız bırakmayan ISG çalışanı Doğukan Demirbek, gösterdiği özveri ve destekle "2026 Yılı En Başarılı İlk Temas Personeli" ödülüne layık görüldü. Çaresiz kalan yolcuya 24 saat boyunca kesintisiz destek sağlayan Demirbek'in sergilediği profesyonel ve vicdani yaklaşım, standart bir operasyonel desteğin ötesine geçerek örnek bir başarı hikayesine dönüştü.