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Hayat-Aktüel
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TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

2022-12-13 23:39:10
TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaza, Silvan ilçesi Malabadi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Ö. idaresindeki iş makinesi taşıyan 06 MH 207 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 AKB 365 plakalı aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

#2
Foto - TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Durumun 112 Acil Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

#3
Foto - TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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