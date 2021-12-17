2021-12-17 21:57:08 TIR'a çarpan araç hurdaya döndü: 5 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Hadi Şeyki (27) yönetimindeki 41 NJ 522 plakalı otomobil, İslahiye Devlet Hastanesi kavşağında, aynı yöne seyir halindeki Mehmet Öztürk (53) idaresindeki 27 AGM 490 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Mehmet Şeyki (20), Leyla Şeyki (25), 1,5 yaşındaki Kadir Şeyki ve 7 aylık Asmin Şeyki yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Şeyki, Gaziantep'e sevk edildi.
İşten korkunç kazadan görüntüler...
İşten korkunç kazadan görüntüler...
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