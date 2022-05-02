Tır sürücüleri, bayramı buruk geçiriyor

"AİLEDEN UZAKTA BAYRAM GEÇİRİYORUZ" - İstanbul'dan yükünü alıp Macaristan'a götürmek için Kapıkule'de sıra bekleyen Erzurumlu Abdulkadir Tatar, "Evden, aileden uzakta bayram geçiriyoruz. Mesleğimiz icabı bayram, hafta sonu, düğün gibi duyguları yaşayamıyoruz. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Bunun yanında buradaki sıkıntılarımız da var. Uzaktayız aile yaşantımız pek yok. Avrupa'ya yük taşıyoruz. Bu seferimiz de bayrama denk geldi. Bayramdan bir gün önce geldim hala sıradayım. Bayram Namazından sonra çocuklarımızla görüştük. Onların iyi olması bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz" dedi.