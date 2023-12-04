2023-12-04 08:38:39 Tır şoförünün feci ölümü
Edirne'de tır sırasını sollayan meslektaşı ile tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması sonucu R. A. hayatını kaybetti.
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Edirne'de tır sırasını sollayan meslektaşı ile tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması sonucu R. A. hayatını kaybetti.
İddialara göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gitmek için tır kuyruğunda bekleyen 43 yaşındaki R. A., sırada beklemek istemeyen ve sollamaya çalışan bir tır sürücüsünü durdurdu. Tır sürücüsü ile tartışan A.'ya, karşı yönden gelen R. S. yönetimindeki tır çarptı. Ağır yaralanan A., olay yerinde hayatını kaybetti. A.’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü R. S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazanın gözü önünde yaşandığını söyleyen tır şoförü İbrahim Keklik, "Vefat eden abimiz sırayı sollamaya giden diğeri şoförü uyarıya giderken karşı taraftan gelen diğer tırın çarpışması sonucu hayatını kaybetti. O anı gözümle gördüm, şahit oldum.
Birden silah sesi gibi ses duydum hızlıca koşmaya başladım. Metrelerce sürüklenmiş" dedi.
Sürücülerin 15 kilometre tır kuyruğunda zorlu bekleyişi sağanak yağış altında sürüyor.
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