Muhalif geçinip parasına para katıyor: Koç'un bankası kasayı doldurdu

Söz konusu dönemde, QR ve NFC tabanlı dijital ödeme cirolarını geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkardıklarını bildiren Erün, "Fiziki POS altyapısındaki güçlü konumumuzu koruyarak, POS'larımızdan yapılan TR Karekod işlem cirosunda yüzde 18,9 pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük. Bu performans, ödeme sistemlerindeki vizyonumuzun ve uygulama gücümüzün en somut göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu. Kripto varlık alanındaki yapılanma kapsamında da önemli bir eşiği geride bıraktıklarını kaydeden Erün, dijital varlıkların, finansal ekosistemin dönüşümünde her geçen gün daha da önemli hale geldiğini vurguladı. SPK tarafından onaylanan kripto varlık platformuna kuruluş başvurularının, bu alandaki uzun vadeli stratejilerinin önemli bir mihenk taşı niteliğinde olduğuna değinen Erün, regülasyonlarla tam uyumlu, güvenli, şeffaf ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bir platform oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çekti. Erün, Yapı Kredi'nin dijital bankacılık alanındaki birikimini ve güvenilir kurum kimliğini bu yeni ekosisteme taşıyarak, Türkiye'de kripto varlık alanının sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Gökhan Erün, sürdürülebilirlik alanındaki taahhütleri yalnızca raporlama süreçleriyle sınırlı tutmayarak, strateji, risk yönetimi, finansman politikaları ve karar alma süreçleriyle bütünleşik somut adımlarla hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi. Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları taslağı ve bu standartlara ilişkin değişiklik taslakları şeklinde Avrupa Komisyonuna teknik danışmanlık sağlayan "EFRAG"a atıfta bulunan Erün, şunları kaydetti: "Sürdürülebilirliği, geleceğin ekonomisini şekillendiren en kritik başlıklardan biri olarak görüyoruz. Türkiye'de bankacılık sektöründe ilk kez EFRAG uyumlu ve bağımsız denetimli olarak gerçekleştirdiğimiz çifte önemlilik değerlendirmemiz, sürdürülebilirliği stratejik karar alma süreçlerimizin merkezine yerleştirdiğimizin güçlü bir göstergesi. Yapı Kredi olarak attığımız her adımda dünyamız, toplumumuz ve ülkemiz için çalışmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."