Tarihi gelişme: Türkiye hurdayı ölümcül silaha çevirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tarihi gelişme: Türkiye hurdayı ölümcül silaha çevirdi

Son dönemde büyük yatırımlara imza atan savuma devi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, hurdayı dönüştürerek silah üretimine katkı saunmaya başladı.

Foto - Tarihi gelişme: Türkiye hurdayı ölümcül silaha çevirdi

Türkiye’nin savunma sanayisinde köklü kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), hurdaları yüksek katma değerli askeri ürünlere dönüştürerek dikkat çeken bir üretim modeli ortaya koyuyor. Ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarından toplanan yüzbinlerce ton hurda metal, MKE tesislerinde adeta yeniden hayat buluyor.

Foto - Tarihi gelişme: Türkiye hurdayı ölümcül silaha çevirdi

Türkiye’nin dört bir yanından fabrikalara ulaştırılan hurda malzemeler, ilk aşamada ayrıştırma ve kalite kontrol süreçlerinden geçiriliyor. Ardından uygun nitelikte olanlar çelik üretim tesislerinde eritilerek ham maddeye dönüştürülüyor. Bu aşamadan sonra başlayan ileri üretim süreciyle birlikte hurda çelik; namlu, silah parçası ve çeşitli mühimmat bileşenlerine dönüştürülerek savunma sanayisinin kullanımına sunuluyor.

Foto - Tarihi gelişme: Türkiye hurdayı ölümcül silaha çevirdi

Özellikle yerli ve milli projelerde kullanılan kritik parçaların üretiminde bu geri dönüşüm süreci önemli rol oynuyor. Nitekim Türkiye’nin ana muharebe tankı Altay’ın ana silah sistemine ait namlunun da hurda metallerden elde edilen çelikten üretildiği belirtiliyor. Bu durum, hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de kaynakların verimli kullanımını sağlıyor.

Foto - Tarihi gelişme: Türkiye hurdayı ölümcül silaha çevirdi

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, kurumun geldiği noktayı değerlendirirken, artık yalnızca üretim yapan bir yapıdan öteye geçtiklerini vurguladı. Haber Global'e konuşan Keleş, “Makine Kimya artık sadece tüfek ve fişek üreten bir kurum değil. Kendi teknolojisini geliştiren, bilgi birikimini oluşturan bir yapıya dönüştü. Hurdadan çelik dökümüne, oradan silaha uzanan tüm süreçlerde know-how sahibiyiz” ifadelerini kullandı.

Foto - Tarihi gelişme: Türkiye hurdayı ölümcül silaha çevirdi

Bu dönüşüm modeliyle MKE, hem sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine önemli bir değer kazandırıyor. Hurdanın stratejik bir ürüne dönüşmesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini güçlendiren unsurlar arasında öne çıkıyor.

