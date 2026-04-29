Türkiye'de üretildi, Ayet adı verildi: Dünyanın en ölümcül füzeleri belli oldu!
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) geliştirdiği yeni mühimmata, Kur'an-ı Kerim'in Enfâl Sûresi'nden ilham alarak 'ENFAL-17' ismini verdi.
İLGİLİ AYET MEALİ ŞU ŞEKİLDE: Mühimmatın isimlendirilmesinde temel alınan Enfâl Sûresi'nin 17. ayeti, hem tarihsel bir atıfta bulunuyor hem de kurumun yerli üretim vizyonuyla uyumlu, güçlü bir mesaj taşıyor.
"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."
İŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL FÜZELERİ VE İSİMLERİ!
10) DF-31 | DOĞU RÜZGARI 31 | ÇİN MENZİLİ: 11 BİN KM + Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.
9) TRIDENT II D4 | ABD MENZİLİ: 12 BİN KM Trident II SLBM'nin önceki bir versiyonu. Daha eski olsa da, hala zorlu bir silahtır.
8) M51 | FRANSA MENZİL: 11 BİN KM Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan bir Fransız SLBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.
7) RS-26 RUBEZH (SS-26) | RUSYA Yüksek isabet oranına sahip daha kısa menzilli bir ICBM. Tehditlere hızlı yanıt vermek için tasarlanmıştır.
6) RS-24 YARS (SS-27)* | RUSYA MENZİL: 11 BİN KM Menzili 11.000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM.1 Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir
4) TRIDENT II D5 | TOPUZ | | ABD
MENZİL: 12 BİN KM Denizaltından fırlatılan bir balistik füze (SLBM) olup 12.000 kilometreden fazla menzile sahiptir. Son derece isabetlidir ve birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.
3) MINUTEMAN III | DAKİKA ADAMLARI | ABD
2) DF-5 (DONGFENG-5) | DOĞU RÜZGARI | ÇİN MENZİL: 12 BİN KM Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamına ulaşabilecek kapasitede bir Çin ICBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir ve 12,000 kilometreden fazla menzile sahiptir.
1) R-36M2 VOEVODA (SS-18 SATAN | ŞEYTAN) | RUSYA MENZİL: 16 BİN KM Bu kıtalararası balistik füze (ICBM) en ağır yük taşıma rekorunu elinde bulundurmaktadır. Her biri 750 kilotonluk 10 savaş başlığı taşıyabilmektedir.
