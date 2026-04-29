  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spotify Türkiye fiyatları dolarla mı olacak? Spotify iddiaları gündem oldu! Fiyatı ne kadar olacak? Futbolcularla ve taraftarla son buluşma! Tedesco'dan hüzünlü veda Muhalif geçinip parasına para katıyor: Koç'un bankası kasayı doldurdu İstanbul'da bir kedi kuaför basıp müşterileri kovaladı Türkiye'de üretildi, Ayet adı verildi: Dünyanın en ölümcül füzeleri belli oldu! Bilim insanları açıkladı: 50 yıllık gizem çözüldü! Türkiye'ye savaş açan ülkede askerler bir bir intihar etmeye başladı Başkan Erdoğan'ın işaretiyle Bilecik'te bir ilk! Çöp atıklarından yararlanılıyor
Teknoloji-Bilişim
14
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de üretildi, Ayet adı verildi: Dünyanın en ölümcül füzeleri belli oldu!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) geliştirdiği yeni mühimmata, Kur'an-ı Kerim'in Enfâl Sûresi'nden ilham alarak 'ENFAL-17' ismini verdi.

#1
İLGİLİ AYET MEALİ ŞU ŞEKİLDE: Mühimmatın isimlendirilmesinde temel alınan Enfâl Sûresi'nin 17. ayeti, hem tarihsel bir atıfta bulunuyor hem de kurumun yerli üretim vizyonuyla uyumlu, güçlü bir mesaj taşıyor.

#2
"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."

#3
İŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL FÜZELERİ VE İSİMLERİ!

#4
10) DF-31 | DOĞU RÜZGARI 31 | ÇİN MENZİLİ: 11 BİN KM + Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

#5
9) TRIDENT II D4 | ABD MENZİLİ: 12 BİN KM Trident II SLBM'nin önceki bir versiyonu. Daha eski olsa da, hala zorlu bir silahtır.

#6
8) M51 | FRANSA MENZİL: 11 BİN KM Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan bir Fransız SLBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

#7
7) RS-26 RUBEZH (SS-26) | RUSYA Yüksek isabet oranına sahip daha kısa menzilli bir ICBM. Tehditlere hızlı yanıt vermek için tasarlanmıştır.

#8
6) RS-24 YARS (SS-27)* | RUSYA MENZİL: 11 BİN KM Menzili 11.000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM.1 Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir

#9
4) TRIDENT II D5 | TOPUZ | | ABD

#10
MENZİL: 12 BİN KM Denizaltından fırlatılan bir balistik füze (SLBM) olup 12.000 kilometreden fazla menzile sahiptir. Son derece isabetlidir ve birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

#11
3) MINUTEMAN III | DAKİKA ADAMLARI | ABD

#12
2) DF-5 (DONGFENG-5) | DOĞU RÜZGARI | ÇİN MENZİL: 12 BİN KM Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamına ulaşabilecek kapasitede bir Çin ICBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir ve 12,000 kilometreden fazla menzile sahiptir.

#13
1) R-36M2 VOEVODA (SS-18 SATAN | ŞEYTAN) | RUSYA MENZİL: 16 BİN KM Bu kıtalararası balistik füze (ICBM) en ağır yük taşıma rekorunu elinde bulundurmaktadır. Her biri 750 kilotonluk 10 savaş başlığı taşıyabilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23