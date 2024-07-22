  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Ticari araç alev alev yandı

2024-07-22 08:20:27
Ticari araç alev alev yandı

Hakkari Yüksekova'da ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Ticari araç alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saat 22.40 sıralarında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinin yolunda meydana geldi.

#2
Foto - Ticari araç alev alev yandı

Akşam saatlerinde TOKİ yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda alev aldı. Aracın alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler.

#3
Foto - Ticari araç alev alev yandı

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulunarak aracı söndürdüler. Küle dönen araç kullanmaz hale gelirken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Renault’dan Yeni Megane Sedan: 656 Bin TL’den Başlıyor!
Otomotiv

Renault’dan Yeni Megane Sedan: 656 Bin TL’den Başlıyor!

Renault-Nissan israil tel aviv'de bir akıllı araba kuluçka merkezi açacağını duyurmuştu! Şimdi de Renault, yeni Megane Sedan modelini 656 b..
Türkeş kardeşler sosyal medyada kavgaya tutuştu
Gündem

Türkeş kardeşler sosyal medyada kavgaya tutuştu

Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyip, "Hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum." diyen AK Parti Ankara..
Yolcular isyan etti! Jestleri de küçük kekle su oldu
Gündem

Yolcular isyan etti! Jestleri de küçük kekle su oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 22.30'da olan Pegasus'un bir seferi önce 23.25'e ardından 01.30'a ertelendi. Pegasus Havayolları,..
Trump suikast günü yaşanan skandalı ifşa etti
Dünya

Trump suikast günü yaşanan skandalı ifşa etti

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, yaralı kurtulduğu suikast girişimi ile ilgili, ülkeyi kaosa sürükleyecek büyük ska..
UBS: Türkiye'de Dolar Milyonerlerinde Patlama Yaşanacak! %43 Artış Bekleniyor!
Ekonomi

UBS: Türkiye'de Dolar Milyonerlerinde Patlama Yaşanacak! %43 Artış Bekleniyor!

İsviçre merkezli banka UBS’nin Global Servet Raporu’na göre, Türkiye’deki dolar milyoneri sayısı 2028’e kadar 87 binin üzerine çıkacak. ..
57 Bin Euro'ya Ürün Satıp Göndermeyen Şirket Yetkilisi Tutuklandı!
Gündem

57 Bin Euro'ya Ürün Satıp Göndermeyen Şirket Yetkilisi Tutuklandı!

İstanbul'da internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği 57 bin euro değerindeki ürünü göndermeyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23