Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

"Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle, toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakanlık olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."