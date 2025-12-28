  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

AA Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

#1
Foto - Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

#2
Foto - Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmalarına devam ediyor.

#3
Foto - Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

Bu kapsamda Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, operasyonlara dair şu bilgiler verildi:

#4
Foto - Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

"Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi."

#5
Foto - Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

Açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili olarak Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

#6
Foto - Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

Uyuşturucu kaçakçılığının bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:

#7
Foto - Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon

"Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle, toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakanlık olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan imzayı attı! Gece yarısı kritik atamalar
Gündem

Erdoğan imzayı attı! Gece yarısı kritik atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla birlikte kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Ta..
Hatalı faturaya dijital vergi denetimi geliyor Anında yakalanacak
Ekonomi

Hatalı faturaya dijital vergi denetimi geliyor Anında yakalanacak

Vergi denetimlerinde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, 2026 yılında fatura kontrollerinin çok daha sıkı hale gelmesi bekleniyor. Ya..
İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi A..
İstanbul'da İETT kabusu
Gündem

İstanbul'da İETT kabusu

CHP'li yönetimin beceriksizliği mega kent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için adeta kabus oldu. Son olarak Fatih’te İETT otobüsünün çarptığ..
Ürdünlü kahramanın naaşı aylar sonra defnedildi
Gündem

Ürdünlü kahramanın naaşı aylar sonra defnedildi

2 İsrailli teröristi öldürdükten sonra şehit olan Ürdünlü kahraman tır şoförü Abdulmuttalib el Kaysi'nin naaşı 3 ay sonra ülkesine teslim ed..
Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal Suriye'de: Üs bölgelerinde denetim!
Gündem

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal Suriye'de: Üs bölgelerinde denetim!

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Suriye’deki Türk üs bölgelerine kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgedeki prov..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23