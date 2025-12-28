AA Giriş Tarihi: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrükler Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine operasyon
Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.