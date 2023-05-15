The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Türkiye, son yılların en önemli seçimlerinden biri için dün sandık başına gitti. Dünya basını ise Türkiye'de halen sayımı devam eden oyları yakından takip ediyor. Seçim süreci boyunca skandal üzerine skandal başlık atan ve kirli bir propaganda yürüten The Economist'ten ise efsane bir geri vites geldi. İngiliz dergi, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na resmen gol attığını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, milletvekili seçimlerinde de kötü bir performans sergiledi" dedi.