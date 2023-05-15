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The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

2023-05-15 08:06:34
The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Türkiye, son yılların en önemli seçimlerinden biri için dün sandık başına gitti. Dünya basını ise Türkiye'de halen sayımı devam eden oyları yakından takip ediyor. Seçim süreci boyunca skandal üzerine skandal başlık atan ve kirli bir propaganda yürüten The Economist'ten ise efsane bir geri vites geldi. İngiliz dergi, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na resmen gol attığını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, milletvekili seçimlerinde de kötü bir performans sergiledi" dedi.

#1
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

#2
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 02.25 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,79, Sinan Oğan'ın yüzde 5,29, Muharrem İnce'nin yüzde 0,43 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

#3
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık sonuçlarına ve oy oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

#4
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

"Saat 02.25 itibarıyla toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 91,93 olup, yurt içi sandıklarda açılma oranı yüzde 94,68, yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise yüzde 36,85'tir. Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir.

#5
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şu an itibarıyla yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi; Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti; Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi'dir."

#6
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Türkiye seçim sürecine girdiğinden beri art arda skandal paylaşımlar ve provokasyonlar yapan İngiliz gazetesi The Economist'ten ise efsane bir geri vites geldi. Gazete "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye oy kullanırken rakibinin çok önünde gol attı" başlıklı bir haber yayımladı.

#7
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Haberde, "Oranlar hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı" sözlerine yer verildi. Haberin devamında ise "Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, 600 sandalyeden yaklaşık 211'ine kavuştu. Yüzde 35'lik oy oranıyla parlamento seçimlerinde de oldukça kötü bir performans sergiledi" dedi.

#8
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Türkiye'deki seçmenin durumuna da değinen gazete, "Türkler demokrasiden vazgeçmedi. Seçimlere yüksek sayıda bir katılım gösterdi. Yüzde 88'in üzerinde bir katılım oldukça yüksek bir seçim oranı" deid.

#9
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Sonucun yalnızca Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkilediğine dikkat çeken The Economist, "Başta Rusya meselesi olmak üzere pek çok farklı konumda Türkiye seçimleri önemliydi" dedi.

#10
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

The Economist, günlerdir kirli bir propaganda yapıyordu. Türkiye'nin bağımsız politikasına son vermek isteyen, küresel çete, manipülasyon silahını medya aracılığıyla çekti. "İstediğimizi yaptırırız" ve "Türkiye'de Batı'nın sözü geçer" amacıyla harekete geçen Batı medyası açık açık destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttü. İlk günden bu yana "Türkiye'de demokrasi yok" yalanlarını ortaya atan Batı medyasına en güzel cevabı ise Türk halkı verdi. Yüzde 88'in üstünde bir katılımla gerçekleşen seçimlerle beraber Batı medyasının yürüttüğü kirli operasyon da suya düştü.

#11
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

İngiliz The Economist dergisi, kirli algı operasyonunun adeta bayrak tutanı oldu. Seçim sürecine girildiğinden beri Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandalara imza atan The Economist, tüm sosyal medya hesaplarını propaganda aracına çevirdi. Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı. Kapakta, "Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli" ifadeleri yer aldı.

#12
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

The Economist dergisi, Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarında bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu için "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." İfadelerini kullandı. Türk seçmeni yönlendirmeye çalışan Economist, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını arzuladıklarını beyan ederek "Muhalefet zaferi Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur" ifadeleri ile açık açık itiraf etti. The Economist, skandal haberinin ardından resmin sosyal medya hesaplarında kullandığı görsellerde "Erdoğan'a oy vermeyin" mesajlarını doldurdu. Gözü dönen Economist- Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden art arda tam 20 paylaşım yaptı.

#13
Foto - The Economist'ten efsane geri vites! Günlerdir devam ettirdiği kirli propaganda suya düştü: Dikkat çeken Erdoğan sözleri

Skandal ifadelerin olduğu paylaşımlarda "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor" ifadelerine yer verildi. "Muhtemelen kampanyanın hızından dolayı biraz bitkin görünen Kılıçdaroğlu, diktatörünün yarattığı bölünmeleri iyileştireceğini söylüyor. Ama önce kazanması gereken bir seçim var" denildi.

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