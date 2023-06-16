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Dünya
15
Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

2023-06-16 10:44:00
Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

ABD’nin Texas eyaletini vuran hortum nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

#1
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Perryton'u hortum vurdu.

#2
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, çok sayıda mobil ev yıkıldı.

#3
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

Kırtasiye, çiçekçi, kuaför gibi iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

#4
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

Ülkedeki elektrik kesintilerini izleyen Poweroutage.us sitesine göre Texas ve Oklahoma'da yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı.

#5
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

Ochiltree County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, hortum felaketi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı duyuruldu.

#6
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

Ayrıca 2 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı.

#7
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

Yıkımın boyutu ve yollara devrilen elektrik hatları nedeniyle gece yarısından itibaren saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı ifade edildi.

#8
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

Bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

#9
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

#10
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

#11
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

#12
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

#13
Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

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Foto - Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı

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