Tesla ucuz otomobil için düğmeye bastı

Çin dışında üretilecek Tesla imzası taşıyan ucuz bir elektrikli model, ülkemizde oldukça ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Tesla’nın 24 bin 400 dolar olması beklenen elektrikli otomobili, üzerine eklenecek yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV‘yi de hesaba kattığımızda bugünkü kurdan 846 bin 800 TL gibi bir fiyat ile karşımıza çıkabilir.