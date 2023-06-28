  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
11
Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

2023-06-28 00:28:41
Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Türkiye'de satış yapan elektrikli otomobil üreticisi Tesla 5. kez zam yaptı.

#1
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Son dönemde yaşanan ekonomik krizler otomotiv sektörünü de doğrudan etkiliyor.

#2
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

2023 yılının Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla’da bu krizden etkilenenler arasında.

#3
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Marka ülkemize ilk giriş yaptığında Togg ile çok yakın fiyatlara satılan Model Y, artık 2 milyonu aşan bir fiyat etiketine sahip. İşte zamlı yeni Tesla Model Y fiyatları…

#4
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Tesla Model Y için aslında 3 hafta önce fiyat listesinde güncelleme yapılmıştı.

#5
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Eski fiyat listesinde en uygun fiyatlı Tesla Model Y 1 milyon 970 bin 258 TL’ye satılıyordu.

#6
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Ancak güncellenen yeni listede en uygun fiyatlı Tesla Model Y 2 milyon 181 bin 525 TL fiyat etiketine sahip. Bu da yaklaşık 212 bin TL tutarın bir zam demek.

#7
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

3 farklı versiyonuyla Türkiye pazarında sunulan model Tesla’nın internet sitesinden çevrim içi olarak sipariş edilebiliyor.

#8
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlenen otomobilin kalan fiyatı ise teslimde gerçekleşecek.

#9
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Teslimatlar ise İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacak.

#10
Foto - Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı

Tesla’ya ait ilk servis ise Merter’de açılıyor.

Harry Kane'in yeni adresi belli oldu
Spor

Harry Kane'in yeni adresi belli oldu

İngiliz futbolcu Harry Kane, 14 yıllık Tottenham serüvenini bitirebilir. Alman devinin Harry Kane ile prensipte anlaştığı iddia edildi...
Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'
Sosyal Medya

Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'

İstanbul'da bir taksicinin yabancı uyruklu kadına yönelik sözlü tacizine sosyal medyada tepki yağdı.
Türk Medya Grubu'nun ardından Albayrak Medya da sözleşmesini feshetti!
Medya

Türk Medya Grubu'nun ardından Albayrak Medya da sözleşmesini feshetti!

Albayrak Medya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki yalan haberi sebebi ile Reuters haber ajansı ile sözleşm..
Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı! Kalbinin üzerinde tuttuğu şey duygulandırıyor
Dünya

Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı! Kalbinin üzerinde tuttuğu şey duygulandırıyor

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 30 Aralık 2006'da idam edilmeden birkaç dakika öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Hüseyin'in kelep..
Merkez Bankası Başkanı’nın o flaş hamlesi çok konuşulmuştu!
Medya

Merkez Bankası Başkanı’nın o flaş hamlesi çok konuşulmuştu! "Belli ki…"

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilginç bir dönemde görevi üstlendiğini belirterek, "Bir..
HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!
Siyaset

HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!

HÜDA PAR milletvekilleri, ilk vekil maaşlarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderme kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23