2023-06-28 00:28:41 Tesla, Türkiye'de 5. kez fiyatlara zam yaptı
Türkiye'de satış yapan elektrikli otomobil üreticisi Tesla 5. kez zam yaptı.
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Türkiye'de satış yapan elektrikli otomobil üreticisi Tesla 5. kez zam yaptı.
Son dönemde yaşanan ekonomik krizler otomotiv sektörünü de doğrudan etkiliyor.
2023 yılının Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla’da bu krizden etkilenenler arasında.
Marka ülkemize ilk giriş yaptığında Togg ile çok yakın fiyatlara satılan Model Y, artık 2 milyonu aşan bir fiyat etiketine sahip. İşte zamlı yeni Tesla Model Y fiyatları…
Tesla Model Y için aslında 3 hafta önce fiyat listesinde güncelleme yapılmıştı.
Eski fiyat listesinde en uygun fiyatlı Tesla Model Y 1 milyon 970 bin 258 TL’ye satılıyordu.
Ancak güncellenen yeni listede en uygun fiyatlı Tesla Model Y 2 milyon 181 bin 525 TL fiyat etiketine sahip. Bu da yaklaşık 212 bin TL tutarın bir zam demek.
3 farklı versiyonuyla Türkiye pazarında sunulan model Tesla’nın internet sitesinden çevrim içi olarak sipariş edilebiliyor.
Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlenen otomobilin kalan fiyatı ise teslimde gerçekleşecek.
Teslimatlar ise İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacak.
Tesla’ya ait ilk servis ise Merter’de açılıyor.
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