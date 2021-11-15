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Medya
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Teşkilat'ta sürpriz veda!

2021-11-15 10:37:28
Teşkilat'ta sürpriz veda!

Teşkilat dizisinde dengeleri değiştirecek bir gelişme yeni bölümde ortaya çıktı.

#1
Foto - Geçtiğimiz sezondan bu yana en dikkat çeken projelerden birisi olmayı başaran Teşkilat dizisi yeni dönemde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana en dikkat çeken projelerden birisi olmayı başaran Teşkilat dizisi yeni dönemde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Birbirinden usta isimlerin yeni dönemde Teşkilat dizisine katılmasıyla birlikte heyecan daha da yükselmiş durumda.

Birbirinden usta isimlerin yeni dönemde Teşkilat dizisine katılmasıyla birlikte heyecan daha da yükselmiş durumda.

#3
Foto - Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi isimlerin başrolünde oynadığı Teşkilat dizisinin 22. Bölümündeki bir detay ise çok konuşulacak.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi isimlerin başrolünde oynadığı Teşkilat dizisinin 22. Bölümündeki bir detay ise çok konuşulacak.

#4
Foto -

#5
Foto - Ekip Ceren’in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur’un peşinde olduğu ortaya çıkar.

Ekip Ceren’in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur’un peşinde olduğu ortaya çıkar.

#6
Foto - Yağmur’un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

Yağmur’un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

#7
Foto - Pınar, Yağmur’un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin’e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır.

Pınar, Yağmur’un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin’e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır.

#8
Foto - Yağmur’u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.

Yağmur’u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.

#9
Foto - Son bölümüyle herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisindeki bir detay ise dengeleri değiştirecek gibi duruyor.

Son bölümüyle herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisindeki bir detay ise dengeleri değiştirecek gibi duruyor.

#10
Foto - Yıldırım, Türk devletini kötülemek için ne yaptıysa hepsinin elinde bomba gibi patladığına şahit oluyoruz.

Yıldırım, Türk devletini kötülemek için ne yaptıysa hepsinin elinde bomba gibi patladığına şahit oluyoruz.

#11
Foto - Türkiye’yi karıştırmak isteyen Yıldırım başarılı olamayınca şirketten ‘memnun değiliz’ açıklaması kendisine iletilmiştir.

Türkiye’yi karıştırmak isteyen Yıldırım başarılı olamayınca şirketten ‘memnun değiliz’ açıklaması kendisine iletilmiştir.

#12
Foto - Daha önce Yıldırım’ın yerinde rol alan Fadi karakterinin dizinin sezon finalinde ayrıldığına şahit olmuştuk.

Daha önce Yıldırım’ın yerinde rol alan Fadi karakterinin dizinin sezon finalinde ayrıldığına şahit olmuştuk.

#13
Foto - Bu sahneden sonra Yıldırım karakterinin de sonunun Fadi gibi olacağı iddia edildi. Eğer Yıldırım şirketin taleplerini yerine getiremezse yakın zamanda diziye yeni dönemde veda eden ilk isimlerden birisi olacak gibi duruyor.

Bu sahneden sonra Yıldırım karakterinin de sonunun Fadi gibi olacağı iddia edildi. Eğer Yıldırım şirketin taleplerini yerine getiremezse yakın zamanda diziye yeni dönemde veda eden ilk isimlerden birisi olacak gibi duruyor.

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