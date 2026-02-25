  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında anma etkinliği düzenlendi. Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ve liderlere teşekkür eden Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, 'Yardımlarınız ve desteğiniz olmadan bu mücadeleyi yürütmek imkansız olurdu. Türkiye, bu bağlamda büyük bir rol oynuyor. Güçlü Türk liderliği sayesinde, geçen yıl burada İstanbul'da diplomatik diyaloğu başlatmayı başardık.' değerlendirmesini yaptı.

#1
Foto - Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık

Hollanda, Ukrayna ve Moldova'nın İstanbul Başkonsolosluklarınca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında Ukrayna'ya destek amacıyla ortak etkinlik yapıldı. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'deki çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Ukrayna vatandaşları ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, Ukrayna'nın geçen 4 yılın ardından halen dimdik ayakta olduğunu belirterek, Ukrayna'da kasıtlı olarak sivillerin hedef alındığını, evlerin, hastanelerin, okulların, müzelerin ve demir yollarının bombalandığını söyledi.

#2
Foto - Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık

Savaş nedeniyle 11 milyondan fazla Ukraynalının evlerini terk ettiğini aktaran Huisinga, "Rusya'nın, BM Şartı'nın en temel ilkelerini ihlal ettiğini" dile getirdi. Huisinga, "Ukrayna, sadece kendi geleceğini savunmakla kalmıyor, aynı zamanda bizim geleceğimiz için de savaşıyor." dedi. "Barışı Ukrayna'dan daha çok isteyen bir ülkenin olmadığını" ifade eden Huisinga, Ukrayna'nın daha fazla yardıma ve güvenlik garantilerine ihtiyacının olduğunu vurguladı. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi de bugün Ukrayna halkının direnişinin 4. yılı olduğunu ve yüz binlerce Ukraynalının topraklarını savunduğunu belirterek, Ukrayna'nın uluslararası hukukun ve barışın gerekliliklerine bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı.

#3
Foto - Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık

Nedilskyi, "Bu günlerde aktif müzakereler yürütüyoruz. Adil bir barışın kurulmasını dört gözle bekliyoruz, kapsamlı ve kalıcı bir barışın ülkemiz için bir gerçeklik haline geleceğine inanıyoruz. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Sadece istikrarlı, kapsamlı ve kalıcı bir barışa." ifadelerini kullandı. Barışın tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayanması gerektiğine işaret eden Nedilskyi, "Gelecek nesilleri uluslararası savaş suçlularından korumak için yeni bir uluslararası düzene ihtiyaç var." dedi. Nedilskyi, Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ve liderlere teşekkür ederek, "Yardımlarınız ve desteğiniz olmadan bu mücadeleyi yürütmek imkansız olurdu. Türkiye, bu bağlamda büyük bir rol oynuyor. Güçlü Türk liderliği sayesinde, geçen yıl burada İstanbul'da diplomatik diyaloğu başlatmayı başardık." değerlendirmesini yaptı. 4 yıl boyunca verdikleri destek için Türkiye'ye ve Türk halkına gerçekten minnettar olduklarını belirten Nedilskyi, "Rus işgalinin başlangıcında ilk günlerde, ilk aylarda, Türk halkından çok sayıda insani yardım aldığımızı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türk hükümetinden çok büyük destek gördüğümüzü çok iyi hatırlıyorum. Bu nedenle Türklerin çok güçlü duruşunu takdir ediyoruz. Bu süre zarfında ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam ettiler." diye konuştu.

#4
Foto - Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Huisinga da bugünün Ukrayna halkıyla dayanışma ve birçok ülkeyle birlikte onları desteklediklerini göstermek için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Ukrayna demir yollarının Ukrayna'nın can damarı ve Ukrayna'nın direncinin önemli bir unsuru olduğunu kaydeden Huisinga, demiryollarının Ukraynalıların cesaretinin güzel bir örneği olduğunu söyledi. Huisinga, Ukrayna halkının büyük bedeller ödediğini belirterek, Ukrayna demir yollarının neler yaptığını göstererek savaşın öyküsünü de anlattıklarını kaydetti.

#5
Foto - Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık

