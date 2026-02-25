Teşekkür için sıraya girdiler: Türkler olmasaydı, bunu asla başaramazdık

Nedilskyi, "Bu günlerde aktif müzakereler yürütüyoruz. Adil bir barışın kurulmasını dört gözle bekliyoruz, kapsamlı ve kalıcı bir barışın ülkemiz için bir gerçeklik haline geleceğine inanıyoruz. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var. Sadece istikrarlı, kapsamlı ve kalıcı bir barışa." ifadelerini kullandı. Barışın tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayanması gerektiğine işaret eden Nedilskyi, "Gelecek nesilleri uluslararası savaş suçlularından korumak için yeni bir uluslararası düzene ihtiyaç var." dedi. Nedilskyi, Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ve liderlere teşekkür ederek, "Yardımlarınız ve desteğiniz olmadan bu mücadeleyi yürütmek imkansız olurdu. Türkiye, bu bağlamda büyük bir rol oynuyor. Güçlü Türk liderliği sayesinde, geçen yıl burada İstanbul'da diplomatik diyaloğu başlatmayı başardık." değerlendirmesini yaptı. 4 yıl boyunca verdikleri destek için Türkiye'ye ve Türk halkına gerçekten minnettar olduklarını belirten Nedilskyi, "Rus işgalinin başlangıcında ilk günlerde, ilk aylarda, Türk halkından çok sayıda insani yardım aldığımızı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türk hükümetinden çok büyük destek gördüğümüzü çok iyi hatırlıyorum. Bu nedenle Türklerin çok güçlü duruşunu takdir ediyoruz. Bu süre zarfında ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam ettiler." diye konuştu.