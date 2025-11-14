  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Tescilli süper meyve güzelleştiriyor! Faydalı formül sonucunda: Parlama ve gençlik ışıltısı sağlıyor

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Tescilli süper meyve güzelleştiriyor! Faydalı formül sonucunda: Parlama ve gençlik ışıltısı sağlıyor

Cildi güzelleştirdiği tescillenen yaban mersini araştırmalara konu oldu. Bu meyve sade tüketilebildiği gibi karışımlara da katılabiliyor. Koruyucu ve besleyici özelliği sayesinde, tüketimi sonucunda yaban mersini hücre hasarını da durduruyor. Cilt için faydalı formül

#1
Foto - Tescilli süper meyve güzelleştiriyor! Faydalı formül sonucunda: Parlama ve gençlik ışıltısı sağlıyor

"Süper gıda" olarak etiketlenen yaban mersininin vaat ettiği o faydalar gerçek mi? Bir aile hekimi ve beslenme koçu, bu sorunun cevabını bizzat bulmak için kendini denek yaptı. Sonuca kendisi de şaşırdı.

#2
Foto - Tescilli süper meyve güzelleştiriyor! Faydalı formül sonucunda: Parlama ve gençlik ışıltısı sağlıyor

Beslenme koçluğu ve diyabet önleme alanında sertifikalı bir aile hekimi, en sevdiği meyve olan yaban mersininin sağlık üzerindeki etkilerini test etmek için bir haftalık kişisel bir deneye girişti.

#3
Foto - Tescilli süper meyve güzelleştiriyor! Faydalı formül sonucunda: Parlama ve gençlik ışıltısı sağlıyor

Yaban mersini, tatlı tadının ötesinde bilimsel olarak da güçlü bir besin profiline sahip. Advances in Nutrition dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırma da bu meyvenin olağanüstü sağlık avantajlarını vurguladı. Araştırmacılar, yaban mersininin fitokimyasallar açısından zengin olduğunu, özellikle de antioksidan gücüyle dolu canlı mavi/mor rengini veren antosiyanin pigmentleri sayesinde öne çıktığını belirtti. SÜPER MEYVE İÇERİĞİNDE NELER VAR?

#4
Foto - Tescilli süper meyve güzelleştiriyor! Faydalı formül sonucunda: Parlama ve gençlik ışıltısı sağlıyor

Ayrıca C vitamini, K vitamini, manganez ve diyet lifi gibi hayati besinlerle dolu olan yaban mersininin: Kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 diyabet riskini azaltma potansiyeli, Kilo düzenlemesine yardımcı olma, Nöroprotektif (beyin koruyucu) özellikler sunma, Güçlü anti-enflamatuar özellikleriyle damar sağlığını ve glikoz düzenlemesini destekleme, gibi faydaları olduğu epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmektedir. En iyi tüketim yöntemi nedir? Peki yaban mersininden maksimum faydayı nasıl elde ederiz? Cleveland Clinic'ten Diyetisyen Julia Zumpano (RD, LD), bu konuda son derece net. Zumpano, yaban mersininin neredeyse her zaman besleyici bir seçenek olduğunu, ancak en büyük sağlık faydalarının çiğ ve organik haliyle tüketildiğinde ortaya çıktığını söylüyor. Diyetisyen, "Antioksidanlar ısıdan zarar görebilir" diye açıklıyor. Yaban mersinini komposto yapmak veya kreplerin üzerine pişirerek dökmek, şekersiz yoğurda bir avuç taze yaban mersini eklemek kadar faydalı olmayacaktır. "Isı, antioksidan içeriğini etkileyebilir. Bu nedenle çiğ, taze ve organik yaban mersini en iyi yoldur." Zumpano ayrıca, organik olmayan yaban mersinleri için limon suyu ve filtrelenmiş su karışımıyla hafifçe yıkamanın, pestisit kalıntılarını temizlemeye yardımcı olabileceğini ekliyor. Deneyi gerçekleştiren doktor, bir hafta boyunca her gün bir bardak organik yaban mersinini çeşitli öğünlerine ekledi: Kahvaltı: Protein tozu, yoğurt, ıspanak içeren smoothie'ler. Kahvaltı: Chia tohumu ve badem sütü ile hazırlanan geceden bekletilmiş yulaf ezmesi. İçecek: Limon ve yaban mersini ile tatlandırılmış detoks suları. Salatalar: Ispanak, roka, beyaz peynir ve cevizle eşleştirilmiş yaban mersinli salatalar. Atıştırmalık: Mayo Clinic'te görev yapmış diyetisyen Anya Miller'ın belirttiği gibi, "Dilimlemeye veya soymaya gerek yok. Sadece ağzınıza atın" yöntemiyle, gün sonunda sade olarak da tüketildi. Hafta sonunda fark edilen daha parlak cilt ve istikrarlı enerji seviyeleri, yazarın bu besini diyetine eklemeye devam etme kararı almasını sağladı. Ancak yazar, bu olumlu değişikliklerin yalnızca yaban mersininden kaynaklanmayabileceğini de kabul ediyor. Bu deneyin, aynı zamanda hafta boyunca genel sağlık tercihlerine daha fazla dikkat etmesini sağladığını ve bu "farkındalığın" da sonuçlara katkıda bulunmuş olabileceğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23