Tescilli biberde hasat zamanı

Depremden dolayı sularımızın yüzde 60 oranda azalmasıyla zorluk yaşadık. Biber suyu çok seven bir bitki. Çocuk gibi emek isteyen bir bitki. Yaklaşık olarak bizim burada ‘Çete bayramı’ olarak bilinen 12 Şubat’ta havalar müsaade ettiği, toprak müsaade ettiğince o zaman ekimine başlarız. Bu günde ortalama 25 kişiyle hasadını gerçekleştiriyoruz" dedi.