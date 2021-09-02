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Terörle mücadelede görev almak için ter döktüler

2021-09-02 16:56:07
Terörle mücadelede görev almak için ter döktüler

Van-Başkale'de güvenlik korucusu olmak için başvuranlar, kondisyon ve yeterlilik testine tabi tutuldu.

#1
Foto - İlçede 150 güvenlik korucusu kadrosu için müracaat eden, aralarında kadınların da bulunduğu 428 kişi, Başkale Doğan Özen Kışlası'nda askeri görevlilerin gözetiminde yeterlilik sınavına alındı.

İlçede 150 güvenlik korucusu kadrosu için müracaat eden, aralarında kadınların da bulunduğu 428 kişi, Başkale Doğan Özen Kışlası'nda askeri görevlilerin gözetiminde yeterlilik sınavına alındı.

#2
Foto - Adaylar, 2 bin metre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekerek şartları yerine getirebilmek için ellerinden geleni yaptı.

Adaylar, 2 bin metre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekerek şartları yerine getirebilmek için ellerinden geleni yaptı.

#3
Foto - Dereceye girenler, sözlü mülakatın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayacak.

Dereceye girenler, sözlü mülakatın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayacak.

#4
Foto - Diğer yandan, sınav öncesi aşı olmayan adaylara İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 aşısı yapıldı.

Diğer yandan, sınav öncesi aşı olmayan adaylara İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 aşısı yapıldı.

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