Terör örgütünün tüm artık unsurları için şartlar kökten değişti! Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi: Önlerinde sadece iki yol var
Suriye'deki gelişmeler bağlamında sahadaki durumu analiz eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, münfesih terör örgütünün artık unsurlarının yol ayrımına geldiğini ifade etti. Uçum, 'Terör örgütünün tüm artık unsurları bakımından şartlar kökten değişti. Artık sistematik terör ve elde silah yoluyla bir pratik yürütme imkanları kalmadı. Bu unsurların yeni bir yola girmeleri tek çareleridir. Bu yol, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine destek vermek ve demokratik bütünleşme süreçlerinde yer almaktır.' dedi.