  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

2021-04-17 18:54:49
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 mağara imha edildi.

#1
Foto - Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

#2
Foto - Arazi taraması sırasında, güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

Arazi taraması sırasında, güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

#3
Foto - İmha edilen mağaralardaki aramada, el yapımı patlayıcı, 6 büyük, 3 küçük tüp, 5 pil bloğu, 5 akü, 19 örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İmha edilen mağaralardaki aramada, el yapımı patlayıcı, 6 büyük, 3 küçük tüp, 5 pil bloğu, 5 akü, 19 örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

#4
Foto - Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürdürülüyor.

Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürdürülüyor.

Altın alacaklar dikkat! Çifte kazanç için...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Çifte kazanç için...

Altınlarını yastık altında tutan vatandaşlar sadece değer artışı kazancı elde ederken, bankada altın hesabı açanlar bunun yanı sıra kar payı..
Haca kaç kişi gidecek? 2021 hac kayıtları yeniden yapılacak mı? 2021 hac kura sonuçları
İSLAM

Haca kaç kişi gidecek? 2021 hac kayıtları yeniden yapılacak mı? 2021 hac kura sonuçları

2021 hac başvurusu yapılacak mı? Haca geçtiğimiz yıl korona nedeniyle sadece yurt içi hacı adayları kabul edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlı..
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye saldırı
Dünya

Terör devleti İsrail'den Gazze'ye saldırı

Terör devleti İsrail, gece yarısı Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.
İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!
Dünya

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

Rus ordusuna bağlı birliklerin Tel Rifat’ı terk etme kararının ardından, yerlerine İran Devrim Muhafızı unsurlarının yerleştiği öğrenildi...
Bir gol daha yedi! Fatih Erbakan'dan Ali Babacan'ı terletecek sözler
Siyaset

Bir gol daha yedi! Fatih Erbakan'dan Ali Babacan'ı terletecek sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekonomiden Sorumlu Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı işaret ederek “Siz bakanlık dö..
Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm öncesi flaş açıklama! Koronavirüs…
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm öncesi flaş açıklama! Koronavirüs…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 29. Bölümü öncesi yapımcı Emre Konuk’tan flaş açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay