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Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

2023-10-18 11:57:14
Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı, birçok ilde protesto edildi.

#1
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

GAZZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE SALDIRISI BURDUR’DA PROTESTO EDİLDİ İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gösteri, Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik’in konuşması ve yaptırdığı dua ile devam etti. Müftü Çelik, "1948 yılında kurulan zalim terörist İsrail devleti; 76 yıldır asimetrik olarak çocukları, kadınları, erkekleri hiçbir suç aramaksızın keyfi olarak öldürmeye devam ediyor. Son bir haftadır aralıksız olarak Gazze’ye yağdırdığı bomba ile bu gece bir hastaneyi vurmasıyla, hastanenin içerisinde doktorları, hemşireleri ve tedavi olmak üzere gelen 500 ile bin arasında masum Filistinli kardeşlerimizi katletti. Uyku tutmadı gözümüzü. Yataklar bize diken oldu battı ve burada toplandık. Türkiye’nin 81 ilinde meydanlardayız duyarlı olarak. Filistin’deki kardeşlerimiz orada ölürken biz yatağımızda yatamazdık. Bu çile bitecek. Yeryüzü sakin, yeryüzü sağır kesildi. Yeryüzü bu modern asrın teknolojisine ve iletişimdeki geldiği noktaya rağmen mazlumların çığlıklarını ve feryatlarını duymuyor. Filistin’de bir günde binlerce insan ölüyor, çağdaş, insan haklarında, hukukun üstünlüğünde en ileri düzeye gelen insanlık hala sessiz” açıklamasında bulundu.

#2
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

HASTANE SALDIRISI ISPARTA’DA PROTESTO EDİLDİ 15 Temmuz Birlik, Beraberlik ve Demokrasi Meydanı’nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar “Kahrolsun İsrail” sloganı attı. Protestoya ilişkin açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Uğur Demiralay yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden İsrail’e tepki için toplandıklarını belirterek, “Habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını, Bugün akşamda Gazze’de yapmış olduğu hastane bombalı saldırısı ile mutlak başarıya ulaşan aksa tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bir kere daha düşmanı zelil eden, yıkılmaz sanılan kaleleri, sistemleri yıkan Allah’a hamd ediyoruz. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulmü için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bugün başka, işte artık büyük bir fethin arifesindeyiz. Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Günlerdir oluk oluk Gazze’nin üstüne bombalar yağdıran, küçücük bir toprak parçasında 2 milyonu aşkın insanı evsiz yurtsuz bırakan, su ve elektrik gibi can damarlarını kesen, hiç bir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail’i, hamileri Amerika ve Avrupa’yı, lanetlemek için buradayız” dedi.

#3
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

AYDIN’DA İSRAİL’İ PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar protesto gösterileri düzenledi. Saat 23.00’te Aydın Kent Meydanı’nda toplanan kalabalık, ardından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürüyüşe geçti. Kalabalık saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edip, İsrail’e tepki gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte Kent Meydanı’nda açıklama yapıldı. Kalabalık, tekrar yürüyerek meydana gelerek, burada yapılan dua ile eylemi tamamladı.

#4
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

ALANYA’DA GAZZE’YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Alanya’da toplanan vatandaşlar saldırıları protesto etti. Hacet Meydanı’nda toplanan çok sayıda vatandaş ’Katil İsrail’ sloganlarıyla saldırıyı lanetledi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı protesto Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı’nda son bulurken, yürüyüşte bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

#5
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

EDİRNE’DE İSRAİL’İN SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ Edirne’de Selimiye Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, sloganlar atarak İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım boyutuna ulaşan saldırılarını protesto etti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken, hastaneleri hedef almasının ardından ülke çapında protesto gösterileri başladı. Gazze’ye müdahalenin 11. gününde hastanelere yapılan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Gazze’deki sivil kayıplarının ardından Türkiye tek yürek oldu, İsrail’in saldırıları protesto edildi. Çok sayıda vatandaş ellerinde Filistin bayrakları ile Selimiye Meydanı’nda bir araya geldi. Mimar Sinan Heykeli önünde toplanan grup İsrail aleyhine sloganlar attı.

#6
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

GAZZE’DEKİ VAHŞETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ İsrail’in Gazze’de hastaneye yönelik saldırısı, Tekirdağ’da lanetlendi. İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması ve yaklaşık 500 insanı öldürmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Tekirdağ’da vatandaşlar Tarihi Valilik Meydanında bir araya geldi. İsrail’e lanet yağdıran vatandaşlar, Filistinliler için dua etti. Toplanan grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, mazlum Filistin’in yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

#7
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

ADIYAMAN’DA FİLİSTİN’E DUA, İSRAİL’E LANET İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlendiği saldırı, Adıyaman’da lanetlendi. İsrail’in Gazze’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası Adıyamanlı vatandaşlar ile STK mensupları, kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkında toplandı. Burada Filistinliler için dua eden kalabalık, sloganlar atarak İsrail’e tepki gösterdi. Tekbirler getiren Adıyamanlı vatandaşlar, Filistin’de yapılan saldırıların insanlık dışı olduğunu vurguladı. Filistin ve Türk bayrakları açan Adıyamanlılar, Filistin’e karşı yapılan saldırıların biran önce durdurulması gerektiğini dile getirdi.

#8
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

MANİSA FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK OLDU İsrail’in gece saatlerinde Gazze’de bir hastaneyi bombalaması sonrası Türkiye genelinde başlayan İsrail protestoları Manisa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında da yaşandı. 14 STK ve yüzlerce vatandaşın katıldığı eylemde meydanda bulunan vatandaşlar İsrail’in yaptığı zulümlere karşı yüksek sesle Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti. Yaklaşık 10 gündür Gazze Şeridine saldırıp masum sivilleri katleden ve giderek saldırıların dozunu arttıran İsrail son olarak savaş hukukunu çiğneyerek Gazze’de bir hastaneyi bombaladı. İsrail’in yaptığı bu hain saldırı sonrası bine yakın Filistinli sivilin hayatını kaybetmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir öfkeye sebep oldu. Türkiye’nin 4 bir yanında vatandaşlar sokaklara çıkarak Filistin halkına destek sloganları atarak İsrail’e lanet okudu. Manisa’da da vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanarak tekbirler eşliğinde İsraile lanet okudu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen İsrail’e tepki eylemlerine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Bilal Demir, önde gelen STK temsilcilerinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Oluşturulan araç konvoyu ile toplanarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, burada tekbirler eşliğinde Filistin halkına güçlü bir şekilde destek vererek, işgal devleti İsrail’e lanet okudular. Bir süre tekbirler ve sloganlar atan kalabalık, Gazze Şehitleri için edilen duanın ardından dağıldı.

#9
Foto - Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

İSRAİL’İN HASTANE KATLİAMI SONRASI MUŞ’TA VATANDAŞLAR AYAĞA KALKTI Muş’ta kent meydanında toplanan vatandaşlar, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail’in Filistin’deki hastaneyi vurması ve yüzlerce insanın vefat etmesinin ardından Muş’taki birçok STK ve vatandaşlar kent meydanında bir araya gelerek olayı protesto etti. İşgalci İsrail güçleri ablukaya aldığı Gazze’de savaş suçu işlemeye devam ederken Muş’ta bir araya gelen vatandaşlar sloganlar atarak İsrail’i lanetledi. Vatandaşlar burada dev Türk bayrağını açarak, "Yaşasın Filistin", "Hamas’a selam direnişe devam", "Kahrolsun İsrail", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" ve "Kahrolsun siyonizm" sloganı attı. Daha sonra dualar edilerek, Kur’an’ı Kerim okundu. Protestoya katılan bazı kadınlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Eyleme, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, HÜDA PAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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