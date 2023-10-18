Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

HASTANE SALDIRISI ISPARTA’DA PROTESTO EDİLDİ 15 Temmuz Birlik, Beraberlik ve Demokrasi Meydanı’nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar “Kahrolsun İsrail” sloganı attı. Protestoya ilişkin açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Uğur Demiralay yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden İsrail’e tepki için toplandıklarını belirterek, “Habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını, Bugün akşamda Gazze’de yapmış olduğu hastane bombalı saldırısı ile mutlak başarıya ulaşan aksa tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bir kere daha düşmanı zelil eden, yıkılmaz sanılan kaleleri, sistemleri yıkan Allah’a hamd ediyoruz. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulmü için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bugün başka, işte artık büyük bir fethin arifesindeyiz. Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Günlerdir oluk oluk Gazze’nin üstüne bombalar yağdıran, küçücük bir toprak parçasında 2 milyonu aşkın insanı evsiz yurtsuz bırakan, su ve elektrik gibi can damarlarını kesen, hiç bir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail’i, hamileri Amerika ve Avrupa’yı, lanetlemek için buradayız” dedi.