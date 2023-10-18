Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

GAZZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTANE SALDIRISI BURDUR’DA PROTESTO EDİLDİ İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gösteri, Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik’in konuşması ve yaptırdığı dua ile devam etti. Müftü Çelik, "1948 yılında kurulan zalim terörist İsrail devleti; 76 yıldır asimetrik olarak çocukları, kadınları, erkekleri hiçbir suç aramaksızın keyfi olarak öldürmeye devam ediyor. Son bir haftadır aralıksız olarak Gazze’ye yağdırdığı bomba ile bu gece bir hastaneyi vurmasıyla, hastanenin içerisinde doktorları, hemşireleri ve tedavi olmak üzere gelen 500 ile bin arasında masum Filistinli kardeşlerimizi katletti. Uyku tutmadı gözümüzü. Yataklar bize diken oldu battı ve burada toplandık. Türkiye’nin 81 ilinde meydanlardayız duyarlı olarak. Filistin’deki kardeşlerimiz orada ölürken biz yatağımızda yatamazdık. Bu çile bitecek. Yeryüzü sakin, yeryüzü sağır kesildi. Yeryüzü bu modern asrın teknolojisine ve iletişimdeki geldiği noktaya rağmen mazlumların çığlıklarını ve feryatlarını duymuyor. Filistin’de bir günde binlerce insan ölüyor, çağdaş, insan haklarında, hukukun üstünlüğünde en ileri düzeye gelen insanlık hala sessiz” açıklamasında bulundu.