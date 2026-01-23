  • İSTANBUL
Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru
IHA Giriş Tarihi:

Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan ve Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı, gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle dikkatleri üzerine çekti ve ihracatta rekora imza attı.

#1
Foto - Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru

Gümrükten yapılan ihracat miktarı 3 milyar 400 milyon 227 bin 683 ABD dolarına ulaşarak hem Şırnak hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağladı.

#2
Foto - Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru

Stratejik konumu ve sınır ticaretindeki kilit rolüyle öne çıkan Habur Gümrük Kapısı, ulaşılan bu rakamla Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

#3
Foto - Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru

İhracat rakamlarındaki artış, bölgedeki ticari hareketliliği güçlendirirken, istihdam ve lojistik sektörlerine de olumlu yansıdı.

#4
Foto - Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru

Yetkililer, Habur Gümrük Kapısının modern altyapısı, artan işlem kapasitesi ve etkin denetim mekanizmaları sayesinde ihracat işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

#5
Foto - Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru

Elde edilen bu ihracat başarısının, önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

#6
Foto - Terör bu yüzden bitsin istemiyorlar! Habur'da tüm zamanların rekoru

Habur Gümrük Kapısının yakaladığı bu ivmenin, sınır ticaretini canlandırarak Şırnak'ı bölgesel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getirdiği vurgulandı.

