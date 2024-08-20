Terminale yeni yazıhane yapımına karşı çıkan esnaf kepenk kapattı

“Bizim terminalimizde kesinlikle ilave bir iş yerine ihtiyaç yoktur” Esnaf adına konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali Terminal Esnafı ve Otobüs İşletmecileri Derneği 2'nci Başkanı ve terminalde işletme sahibi olan İbrahim Derman, “Sadece yazıhaneler değil tüm işletmeler kapandı şu anda. Ekmeğimizin her geçen gün küçülmesine rağmen biz ayakta durmaya çalışırken terminalimize ilave bir iş yerleri yapılma kararı alındı. Bu gece ilave iş yeri yapmak üzere buraya girişimde bulunuldu, biz de bununla ilgili gerekli yerlerle iletişime geçtik. Bu girişimi biz esnaflar, iş yerlerini kapatarak anahtarlarını belediyeye iade kararı almıştır. Bizim terminalimizde kesinlikle ilave bir iş yerine ihtiyaç yoktur. Atıl olan iş yerleri var, buraları canlandırsın, mevcut esnafın potansiyelini artıracak girişimlerde bulunulsun. Biz yasal haklarımızı aramak adına esnafımızın hep birlikte almış olduğu kararı uygulamaya geçirdik. Bu gece saat 23.00'ten itibaren Sakarya ilimizden hizmet almak isteyen yolcularımıza hizmetimizi maalesef istemeyerek de olsa sonlandırmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.