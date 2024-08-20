2024-08-20 07:29:14 Terminale yeni yazıhane yapımına karşı çıkan esnaf kepenk kapattı
Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali'ne belediyenin yazıhane açma kararı esnafa kepenk kapattırdı. Anlaşmaya varılamayan olayda birçok seyahat şirketi bilet satışlarını durdurdu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak 2022 meclis toplantısında Büyükşehir Terminali'ne 2 yazıhane daha yapılmasına dair karar alınmış, bu karara ilişkin herhangi bir iptal kararı söz konusu olmamıştır” denildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19 yazıhanenin bulunduğu otobüs terminaline iki yazıhane daha açma kararı aldı. Karara karşı çıkan ve Büyükşehir yetkilileri ile görüşmeden olumlu sonuç alamayan terminalde bulunan birçok esnaf kepenk kapattı.