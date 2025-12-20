Tereyağından kıl çeker gibi tokatlıyorlar: Esnafı şaşkına çeviren dolandırıcılık

Avcılar tütün ürünleri satan bir iş yerinden 2 bin 400 liralık alışveriş yapan müşteri, banka kartının yanında olmadığını bahane ederek İBAN ile ödeme yapmak istediğini söyledi. Telefonundan ödeme yaptığına dair dekont benzeri bir görüntü gösteren müşteri, esnafın başka müşteri ile ilgilenmesinden faydalanarak iş yerinden ayrıldı. Paranın hesabına geçmediğini fark eden iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, esnafı bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.