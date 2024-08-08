Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Triumph’un tescilli HUAV ürünü, F-35‘in hayati uçak fonksiyonları için birincil hidrolik yönlü akış kontrolüdür. Şirket, 2020 yılında uçağın valflerini tedarik etmek için dört yıllık bir sözleşme aldı. Bu, Kuzey Carolina, Cherry Point’teki Deniz Piyadeleri Hava Üssü’nde konuşlanmış F-35 filosu için benzer bir anlaşmayı takip etti . Triumph, HUAV’ın yanı sıra jetin F-35 engelleyici kapıları için titanyum sıcak formlu işlenmiş egzoz ekranları da sağlıyor. Triumph Actuation Ürün ve Hizmetleri Başkanı Natasha Trudeau , “TRIUMPH’un F-35 programına, Lockheed Martin’e ve filonun hazır olmasını bekleyen ve talep eden savaşçılara ve bakımcılara verdiği destek, büyüyen askeri satış sonrası varlığımızın bir yansımasıdır” dedi.