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Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

2024-08-08 16:03:59
Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi olarak gösterilen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili kritik bir karar alındı.

#1
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Son dönemde teknik arıza ve birçok kaza olayıyla gündeme gelen F-35'ler için anlaşma sağlandı.

#2
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Pensilvanya merkezli Triumph Group, Lockheed Martin’in F-35 Ortak Taarruz Uçağı’nın onarım ve teknik hizmetlerinin uzatıldığını duyurdu.

#3
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Anlaşma, konsorsiyumun 2014’ten bu yana F-35 programı için Hidrolik Faydalı Aktüasyon Vanaları (HUAV) tedarik etme ve sürdürme konusunda uzun vadeli ortaklığına dayanıyor.

#4
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Girişim için çalışmalar önümüzdeki beş yıl boyunca Triumph’un Kuzey Carolina, Clemmons’daki merkezinde devam edecek. İlgili görevler, savunma ve havacılık kullanıcıları için hidrolik, elektromekanik ve mekanik tahrik bileşenleri, alt sistemleri ve iniş takımlarının tasarımını, montajını, üretimini ve bakımını kapsayan Triumph’un Tahrik Ürünleri ve Hizmetleri segmenti tarafından yönetilecek.

#5
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Triumph’un tescilli HUAV ürünü, F-35‘in hayati uçak fonksiyonları için birincil hidrolik yönlü akış kontrolüdür. Şirket, 2020 yılında uçağın valflerini tedarik etmek için dört yıllık bir sözleşme aldı. Bu, Kuzey Carolina, Cherry Point’teki Deniz Piyadeleri Hava Üssü’nde konuşlanmış F-35 filosu için benzer bir anlaşmayı takip etti . Triumph, HUAV’ın yanı sıra jetin F-35 engelleyici kapıları için titanyum sıcak formlu işlenmiş egzoz ekranları da sağlıyor. Triumph Actuation Ürün ve Hizmetleri Başkanı Natasha Trudeau , “TRIUMPH’un F-35 programına, Lockheed Martin’e ve filonun hazır olmasını bekleyen ve talep eden savaşçılara ve bakımcılara verdiği destek, büyüyen askeri satış sonrası varlığımızın bir yansımasıdır” dedi.

#6
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

“Hidrolik güç üretimi ve aktüasyonunda bir pazar lideri olarak Clemmons ekibimiz önümüzdeki beş yıl boyunca Lockheed Martin ve müşterilerine olağanüstü hizmet sunacak. Lockheed Martin’i bu ve gelecekteki hazırlık fırsatları konusunda desteklemeyi dört gözle bekliyoruz.”

#7
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

Triumph, F-35 savaş uçaklarının yanı sıra çok sayıda ABD askeri havacılık sistemini de destekledi. Şirket, 2022 yılında F-16 Fighting Falcon’un fren valflerini üretmek için ayrı bir uzun vadeli anlaşma imzaladı. Triumph, aynı zamanda Sikorsky CH-53K King Stallion helikopterinin rotor kanatlarının katlanması, ilgili amortisör sistemi ve frenlerinin desteklenmesi için başka bir sözleşme daha kazandı. CH-53K projesi 2021 yılında başlatılmış olup ilk etapta platformun kanat katlama tahrik ve sönümleme sistemlerinin tedarikine odaklanılmıştı.

#8
Foto - Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için son karar alındı

KAYNAK: SANAYİ GAZETESİ

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