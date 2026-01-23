  • İSTANBUL
Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasındaki yerimiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasındaki yerimiz

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında temsilcilerimizin karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanında son durum:

1- İNGİLTERE: 104.991

2- İTALYA: 92.696

3- İSPANYA: 86.890

4- ALMANYA: 83.545

5- FRANSA: 75.891

6- HOLLANDA: 66.429

7- PORTEKİZ: 63.666

8- BELÇİKA: 58.150

9- TÜRKİYE: 48.325

10- ÇEKYA: 46.075

11. Polonya - 44.625

12. Yunanistan - 44.512

13. Danimarka - 39.481

14. Norveç - 39.187

