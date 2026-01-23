Temsilcilerimizin maçları sonrası ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasındaki yerimiz
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında temsilcilerimizin karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
İşte UEFA ülke puanında son durum:
1- İNGİLTERE: 104.991
2- İTALYA: 92.696
3- İSPANYA: 86.890
4- ALMANYA: 83.545
5- FRANSA: 75.891
6- HOLLANDA: 66.429
7- PORTEKİZ: 63.666
8- BELÇİKA: 58.150
9- TÜRKİYE: 48.325
10- ÇEKYA: 46.075
11. Polonya - 44.625
12. Yunanistan - 44.512
13. Danimarka - 39.481
14. Norveç - 39.187
