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TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

2024-01-03 18:57:45
TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

Geliştirdiği 10 farklı sıfır emisyonlu araç modeliyle, bu alanda dünyanın sayılı otobüs üreticileri arasında yer alan TEMSA, Fransa merkezli B.E. Green operatörüyle yeni bir satış anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında 8 adet LD SB E model elektrikli otobüs, Haziran ayında B.E. Green şirketine teslim edilecek. Otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024’te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak.

#1
Foto - TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

Dünyada en çok takip edilen spor organizasyonun başında gelen Yaz Olimpiyatları, gelecek yıl 6 Temmuz – 11 Ağustos arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Tarihin en yeşil olimpiyatını yapma taahhüdüyle yola çıkan Paris 2024, bu kapsamda seyahatten konaklamaya, spor tesislerinden güvenliğe kadar birçok alanda sürdürülebilirlik odaklı bir politika izleyecek. Geçmiş olimpiyatlara göre, karbon emisyonunun en az yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenen Paris 2024’te, toplu taşımada da elektrikli araçlar başrolde olacak.

#2
Foto - TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

Paris 2024’te görev alacak operatörler bu kapsamda elektrikli araç anlaşmalarını hızlandırırken, bu anlaşmalardan biri de B.E. Green ile TEMSA arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında ilk etapta 8 adet LD SB E model elektrikli otobüs, Haziran ayında B.E. Green şirketine teslim edilecek. Adana’da üretilecek otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024’te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak.

#3
Foto - TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

12 ya da 13 metre olarak iki farklı seçenek olarak tüketicilere sunulabilen LD SB E, 63 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E’nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

#4
Foto - TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

Araç yaklaşık 2 saatlik sürede tam şarj kapasitesine ulaşabilirken, dijital gösterge paneli sayesinde sürüşle ilgili tüm bilgiler kolayca takip edilebiliyor. Aracın elektrikli aksamlarının birçoğunun aynı bölgede konumlandırılması, aracın servis ve bakım hizmetlerinde de büyük kolaylık sağlıyor.

#5
Foto - TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA tarafından, geçtiğimiz yıl Hannover’de düzenlenen IAA Transportation’da lansmanı gerçekleştirilen LD SB E, aynı zamanda Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsü unvanına sahip.

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