TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!

Dünyada en çok takip edilen spor organizasyonun başında gelen Yaz Olimpiyatları, gelecek yıl 6 Temmuz – 11 Ağustos arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Tarihin en yeşil olimpiyatını yapma taahhüdüyle yola çıkan Paris 2024, bu kapsamda seyahatten konaklamaya, spor tesislerinden güvenliğe kadar birçok alanda sürdürülebilirlik odaklı bir politika izleyecek. Geçmiş olimpiyatlara göre, karbon emisyonunun en az yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenen Paris 2024’te, toplu taşımada da elektrikli araçlar başrolde olacak.