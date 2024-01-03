2024-01-03 18:57:45 TEMSA’nın elektrikli otobüsleri ‘en yeşil’ olimpiyat için Paris’te!
Geliştirdiği 10 farklı sıfır emisyonlu araç modeliyle, bu alanda dünyanın sayılı otobüs üreticileri arasında yer alan TEMSA, Fransa merkezli B.E. Green operatörüyle yeni bir satış anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında 8 adet LD SB E model elektrikli otobüs, Haziran ayında B.E. Green şirketine teslim edilecek. Otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024’te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak.