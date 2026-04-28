Temmuzda emekliye çifte müjde! İşte kulislerde konuşulan iki senaryo
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz 2026 zammına çevrilmişken, ekonomi yönetiminin en düşük emekli maaşı için üzerinde çalıştığı iki kritik senaryo ilk kez gün yüzüne çıktı. Kulislerden sızan bilgilere göre, sadece enflasyon farkı değil, doğrudan taban maaşı yukarı çekecek "seyyanen düzenleme" veya "refah payı" formülleri masada en güçlü seçenekler olarak duruyor. Kök maaş düşüklüğü nedeniyle zamdan mahrum kalma riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yeni yol haritası, temmuz ayında emekli cüzdanlarını ciddi oranda rahatlatabilir.