SON DAKİKA
Fenerbahçe’de Tedesco’nun yerine o isim geliyor! Herkes ters köşe olacak Araç sahiplerine çok ama çok kötü haber! Gece yarısı kallavi zam geldi Libya'dan şok hamle: Türkiye düşmanı ülkeyle deniz yetki konusunda anlaşma yaptılar Temmuzda emekliye çifte müjde! İşte kulislerde konuşulan iki senaryo Altın düştü, gözler Fed'de! İşte güncel fiyatlar Herkes lüks villa bekliyordu ama... Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut’un yaşadığı ev herkesi şaşırttı Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD’den İran’ın sürpriz teklifine cevap CHP'li vekil son seçim anketinin sonucunu paylaştı: İsmail Saymaz çılgına döndü Türkiye’nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler Çin'in savaş gemilerini bırakıp Türkiye'den alacaklar: Ama ihale sürecinde olmayacak şey oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz 2026 zammına çevrilmişken, ekonomi yönetiminin en düşük emekli maaşı için üzerinde çalıştığı iki kritik senaryo ilk kez gün yüzüne çıktı. Kulislerden sızan bilgilere göre, sadece enflasyon farkı değil, doğrudan taban maaşı yukarı çekecek "seyyanen düzenleme" veya "refah payı" formülleri masada en güçlü seçenekler olarak duruyor. Kök maaş düşüklüğü nedeniyle zamdan mahrum kalma riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yeni yol haritası, temmuz ayında emekli cüzdanlarını ciddi oranda rahatlatabilir.

Temmuz ayı emekli zammı için geri sayım sürerken, en düşük emekli maaşını belirleyecek iki farklı formül masaya yatırıldı. Enflasyon verileri ve refah payı beklentileri ışığında şekillenen yeni maaş düzenlemesinde, milyonlarca emekliyi heyecanlandıran o rakamlar ilk kez sızdı. İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaş hesaplamaları...

Emekli maaşlarında Temmuz 2026 virajına girilirken, ekonomi yönetiminin ajandasında en düşük emekli aylığını güncelleyecek "çift senaryolu" bir yol haritası bulunuyor. Hayat pahalılığı karşısında emeklilerin alım gücünü korumayı hedefleyen bu düzenleme; sadece enflasyon farkını değil, aynı zamanda sosyal refah payını da kapsayan kritik bir kararın eşiğinde. Kulislerden sızan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının taban seviyesini yukarı çekecek bu iki formül, milyonlarca hane için temmuz ayını ya bir bayram havasına çevirecek ya da beklentileri karşılamada yeni bir denge noktası oluşturacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayında yapılacak zam oranı, yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle kesinlik kazanacak. Ancak hükûmet kanadında, özellikle "en düşük emekli maaşı" (kök maaş) üzerinde yoğunlaşan iki ana senaryo üzerinde çalışılıyor:

SENARYO 1: ENFLASYON + REFAH PAYI ODAKLI ARTIŞ Bu senaryoda, ilk 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 20-22 seviyelerine, hükûmetin 5-8 puanlık bir "refah payı" eklemesi öngörülüyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşının psikolojik sınır olan belirli bir rakamın üzerine çıkarılarak alım gücünün tahkim edilmesi hedefleniyor.

SENARYO 2: TABAN MAAŞTA "SEYYANEN" DÜZENLEME İkinci formülde ise yüzdesel zamdan bağımsız olarak, en düşük emekli maaşına doğrudan bir "taban fiyat" artışı getirilmesi konuşuluyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, kök maaşı çok düşük olan milyonlarca emekli, enflasyonun çok üzerinde bir artışla doğrudan yeni belirlenen taban maaş seviyesine yükseltilecek.

Detaylara göre ekonomi yönetimi; kök maaşların düşük kalması nedeniyle yapılan zamların vatandaşa tam yansımaması sorununu bu kez kökten çözmeyi planlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, geçmişte "sıfır zam" tehlikesi yaşayan emeklilerin tamamının, açıklanacak yeni zamlı tarifeden eksiksiz bir şekilde yararlanması sağlanacak.

Ahmet kililioglu

Seyyanen zam verilmezse işiniz zor.

Ahmet kililioglu

Memur emeklisinin seyyanen zammı ne zaman.
