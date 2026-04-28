Temmuzda emekliye çifte müjde! İşte kulislerde konuşulan iki senaryo

Emekli maaşlarında Temmuz 2026 virajına girilirken, ekonomi yönetiminin ajandasında en düşük emekli aylığını güncelleyecek "çift senaryolu" bir yol haritası bulunuyor. Hayat pahalılığı karşısında emeklilerin alım gücünü korumayı hedefleyen bu düzenleme; sadece enflasyon farkını değil, aynı zamanda sosyal refah payını da kapsayan kritik bir kararın eşiğinde. Kulislerden sızan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının taban seviyesini yukarı çekecek bu iki formül, milyonlarca hane için temmuz ayını ya bir bayram havasına çevirecek ya da beklentileri karşılamada yeni bir denge noktası oluşturacak.