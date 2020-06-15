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Ekonomi
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Temmuz zammı 2020 emekli ek ödeme zammı son dakika

2020-06-15 17:28:29
Temmuz zammı 2020 emekli ek ödeme zammı son dakika

Emekliye ek ödeme ne kadar? Milyonlarca kişinin beklediği temmuz ayı zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Emekliler her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemelerin yüzde 8 veya 10 oranına çıkarılması isteniyor. Emekliye ek ödeme ne kadar verilecek? Temmuz ayında zam alacak olan emekliler için vergi iadesinin yerine ek ödeme oranının yüzde 8 ila 10’a yükseltilmesi istenmekte. Peki Temmuz zammı 2020, memur Temmuz zammı ne kadar olacak?

#1
Foto - Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan talep kabul edilirse emeklilere ek ödeme tutarlarında önemli miktarda artışlar meydana gelecek.

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan talep kabul edilirse emeklilere ek ödeme tutarlarında önemli miktarda artışlar meydana gelecek.

#2
Foto - Yüzde 10 oranının kabul edilmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşların maaşlarında artış yaşanacak ve SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşların en yüksek ek ödemesi ise 241,15 liradan 602 liraya yükselecek.

Yüzde 10 oranının kabul edilmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşların maaşlarında artış yaşanacak ve SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşların en yüksek ek ödemesi ise 241,15 liradan 602 liraya yükselecek.

#3
Foto - Emekli maaşı 2 bin lira olan vatandaşların ise 80 lira ek ödeme yerine 200 lira ek ödeme toplamda ise 2.200 lira emekli maaşı alacaklar.

Emekli maaşı 2 bin lira olan vatandaşların ise 80 lira ek ödeme yerine 200 lira ek ödeme toplamda ise 2.200 lira emekli maaşı alacaklar.

#4
Foto - 3 bin lira emekli maaşı alan vatandaşların ise 120 lira ek ödeme yerine 300 lira ek ödeme alacaklar. Toplamda ise 3.300 lira maaş alacaklar.

3 bin lira emekli maaşı alan vatandaşların ise 120 lira ek ödeme yerine 300 lira ek ödeme alacaklar. Toplamda ise 3.300 lira maaş alacaklar.

#5
Foto - Memur Temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur Temmuz zammı ne kadar olacak?

#6
Foto - Emeklilere yapılacak zam oranın 4.57 olması bekleniyor. Memurlara yüzde 4 zam ve ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, zam oranı fark ile yüzde 4.57'ye ulaşırken, bu artış pek çok kesimin gelirine etki edecek. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 677 liraya yükselecek.

Emeklilere yapılacak zam oranın 4.57 olması bekleniyor. Memurlara yüzde 4 zam ve ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, zam oranı fark ile yüzde 4.57'ye ulaşırken, bu artış pek çok kesimin gelirine etki edecek. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 677 liraya yükselecek.

#7
Foto - Eş yardımı 347,17, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,38, üstü için 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 499,93 lira alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 782 liraya çıkacak.

Eş yardımı 347,17, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,38, üstü için 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 499,93 lira alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 782 liraya çıkacak.

#8
Foto - Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 596, uzman olmayanlarda bin 985 liraya ulaşacak. 65 yaş aylığı 703,56 liraya çıkacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 596, uzman olmayanlarda bin 985 liraya ulaşacak. 65 yaş aylığı 703,56 liraya çıkacak.

#9
Foto - Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 561,62, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 842,44 liraya yükselecek. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 527 liraya ulaşacak.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 561,62, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 842,44 liraya yükselecek. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 527 liraya ulaşacak.

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