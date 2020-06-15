Temmuz zammı 2020 emekli ek ödeme zammı son dakika

Emekliye ek ödeme ne kadar? Milyonlarca kişinin beklediği temmuz ayı zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Emekliler her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemelerin yüzde 8 veya 10 oranına çıkarılması isteniyor. Emekliye ek ödeme ne kadar verilecek? Temmuz ayında zam alacak olan emekliler için vergi iadesinin yerine ek ödeme oranının yüzde 8 ila 10’a yükseltilmesi istenmekte. Peki Temmuz zammı 2020, memur Temmuz zammı ne kadar olacak?