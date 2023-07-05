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Yaşam
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Temmuz ayında karla mücadele

2023-07-05 19:41:24
Temmuz ayında karla mücadele

Artvin’de yayla yollarında karla mücadele Temmuz ayında da devam ediyor.

#1
Foto - Temmuz ayında karla mücadele

Artvin’in yüksek kesimlerinde karla kaplı yayla yollarını açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığında çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Temmuz ayında karla mücadele

Artvin’de yaylaya göç başladı, yüksek kesimlerde bulunan yaylalarda halen daha kar olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi eşliğinde yolları ulaşıma açtı. Arhavi, Murgul ve Yusufeli ilçelerinin yaylalarını birbirine bağlayan yollarda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Temmuz ayında karla mücadele

Kış aylarında yoğun kar yağışı alan yollarda, kar erimeyince ekipler kar tüneli yaparak yolu ulaşıma açtı.

#4
Foto - Temmuz ayında karla mücadele

Dikme, Seveil, Soğuksu, Agara Yaylaları ve Yusufeli, Murgul ilçe bağlantı yol ağında toplamda 30 kilometrelik yol ulaşıma açıldı. Ekipler ayrıca Sırt Yayla ve Novadit Yaylası yolu ile dönüş güzergahı üzerinde yapılan heyelan açma çalışmaları ile yayla yollarında 45 kilometrelik alanda çalışmalar tamamlandı.

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