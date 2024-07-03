Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU? Haziran 2024 verilerine göre, 12 aylık ortalama TÜFE oranı b,51 olarak açıklanmıştır. Hem konut hem de iş yeri kiraları için belirlenen oranda zam yapılabilecek. Ev sahibi bu üst sınırı aşamayacak; zam dönemi temmuz öncesi olan kiracılardan yeni bir artış talep edilemeyecek.