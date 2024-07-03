2024-07-03 08:40:07 Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!
Temmuz ayına girmemizle birlikte, kira artış oranları hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir gündem konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, Temmuz 2024 için kira artış oranlarını belirlemede kullanılacak. Ev sahipleri, belirlenen bu oranı aşmamak kaydıyla kiraya zam yapabilecekler. İşte Temmuz 2024 kira artış oranları ve hesaplama detayları...