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Emlak Rehberi
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Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

2024-07-03 08:40:07
Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

Temmuz ayına girmemizle birlikte, kira artış oranları hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir gündem konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, Temmuz 2024 için kira artış oranlarını belirlemede kullanılacak. Ev sahipleri, belirlenen bu oranı aşmamak kaydıyla kiraya zam yapabilecekler. İşte Temmuz 2024 kira artış oranları ve hesaplama detayları...

#1
Foto - Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

Kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış sonrası yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam sınırı uygulamasının son tarihi olarak 2024 temmuz ayı belirlenmişti. Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olan % kira artış sınırı kalktı. Yeni düzenlemeye göre, konut kira artışları TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre belirlenecek.

#2
Foto - Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU? Haziran 2024 verilerine göre, 12 aylık ortalama TÜFE oranı b,51 olarak açıklanmıştır. Hem konut hem de iş yeri kiraları için belirlenen oranda zam yapılabilecek. Ev sahibi bu üst sınırı aşamayacak; zam dönemi temmuz öncesi olan kiracılardan yeni bir artış talep edilemeyecek.

#3
Foto - Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

Konut Kira Artış Hesaplama Örneği Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL Artış Oranı: b,51 Kira Artış Tutarı: 6.251 TL Yeni Kira Bedeli: 16.251 TL

#4
Foto - Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

İş Yeri Kira Artış Hesaplama Örneği Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL Artış Oranı: b,51 Kira Artış Tutarı: 6.251 TL Yeni Kira Bedeli: 16.251 TL

#5
Foto - Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

*Haziran ayı verilerine göre hesaplanmıştır.

#6
Foto - Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKTI MI? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunmuştu. Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep olmadığını belirten Şimşek; "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

#7
Foto - Temmuz ayı kira artışı hesaplama 2024: Kira artış oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK!

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