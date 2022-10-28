Temel Kotil müjdeleri peş peşe duyurdu! Türkiye'nin "milli çelik kanatları" için geri sayım

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Hürjet ve Atak-2'nin "mock-up"ları SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atak helikopteri için İtalyanlarla yapılan çalışmanın ardından şirketin özgün helikopter çalışmalarının Gökbey ile başladığını söyledi. Atak-2'nin bu özgün çabaların devamı olduğunu vurgulayan Kotil, tüm bunları yaparken uçuş kontrol sistemleri, aviyonikler, dişli kutuları ve diğer alt sistemleri geliştirdiklerini dile getirdi. Kotil, bu çalışmalar dolayısıyla bir sonraki helikopter projesinin daha kolay hayata geçirilebildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: