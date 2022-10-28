2022-10-28 16:02:34 Temel Kotil müjdeleri peş peşe duyurdu! Türkiye'nin "milli çelik kanatları" için geri sayım
Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında vitrine çıkarmaya hazırlandığı Hürjet, Atak-2 ve Milli Muharip Uçak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Milli Muharip Uçak projesi hakkında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Bugünlerde gövde birleştirmeleri başlayacak. Gelecek ay iniş takımları üzerine konulacak, motorunu koyacağız. Yılbaşı itibarıyla testlerine başlarız" diye konuştu.