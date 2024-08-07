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Kültür Sanat
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Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

2024-08-07 20:51:11
Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

Amasya'da bir inşaat kazısında 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen insan kemikleri bulundu.

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Foto - Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

#2
Foto - Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor.

#3
Foto - Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

Ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.

#4
Foto - Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

#5
Foto - Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasının devam edeceği bildirildi.

#6
Foto - Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

#7
Foto - Temel kazısında bulundu! Bu kemikler tam 2 bin yıllık

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