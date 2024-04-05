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Türkiye
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TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

2024-04-05 17:59:01
TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, TEM Otoyolu’nda Körfez Karayolları Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, yol ayrımına giren 34 LC 8620 plakalı, 41 ET 106 plakalı, 34 CTF 085 plakalı ve 34 CBZ 668 plakalı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

#3
Foto - TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

#4
Foto - TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza nedeniyle bölgede tek şeritten verilen trafik, uzun araç kuyruklarının olmasına sebep oldu. Araçların, oto k

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