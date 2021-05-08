  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
TEM'de feci kaza!

2021-05-08 14:54:01
TEM'de feci kaza!

Pendik TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Pendik Kurtköy mevkii TEM Otoyolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Kaza, Pendik Kurtköy mevkii TEM Otoyolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - İstanbul istikametine seyir halindeki 34 PR 1437 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan 10 ADD 253 plakalı tıra arkadan çarptı.

İstanbul istikametine seyir halindeki 34 PR 1437 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan 10 ADD 253 plakalı tıra arkadan çarptı.

#3
Foto - Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs yaralandı. Aracın tavan kısmının gövdeden ayrıldığı görüldü.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs yaralandı. Aracın tavan kısmının gövdeden ayrıldığı görüldü.

#4
Foto - Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır şoförü Necati Saygıkan, “Yol kaygandı. Ben çok yavaş gidiyordum. Otomobili görmedim. Arkamdan vurdu. Otomobilde 2 kişi varmış, yaralılar. Burada 3 şerit var. Nasıl gelip vurdu anlamadım” diye konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır şoförü Necati Saygıkan, “Yol kaygandı. Ben çok yavaş gidiyordum. Otomobili görmedim. Arkamdan vurdu. Otomobilde 2 kişi varmış, yaralılar. Burada 3 şerit var. Nasıl gelip vurdu anlamadım” diye konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rotary Üstün Hizmet Ödüllü Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hakaretle karşılık verdi
Gündem

Rotary Üstün Hizmet Ödüllü Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hakaretle karşılık verdi

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki toplayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisini eleştiren vatandaşlara, Bingür..
Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! "Elvan elvan çiçek açar sabahlar..."

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını sosyal..
Bakan açıkladı! İşte Kanal İstanbul'un maliyeti
Ekonomi

Bakan açıkladı! İşte Kanal İstanbul'un maliyeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecek..
Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle
Spor

Türkiye'deki finali engellemek için İngiltere'den alçak oyun! Skandal hamle

Türkiye'deki oynanacak finali kendi ülkelerinde oynanmasını isteyen İngiltere hükümeti, Türkiye’yi koronavirüs pandemisi bahanesiyle “yüksek..
Mahkeme, AYM’nin kararına uysun
Gündem

Mahkeme, AYM’nin kararına uysun

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Terör örgütü değildir” dediği Hizb-ut Tahrir üyelerinin yargılamalarında haklarında verilen çelişkili kararlar..
Semra Kuytul 'kırpılmış' videolar dedi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldılar!
Gündem

Semra Kuytul 'kırpılmış' videolar dedi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldılar!

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gerçek yüzünü Kanal 24 canlı yayınında deşifre eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuytul'un çevre..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay