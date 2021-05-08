2021-05-08 14:54:01 TEM'de feci kaza!
Pendik TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Pendik TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pendik Kurtköy mevkii TEM Otoyolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
İstanbul istikametine seyir halindeki 34 PR 1437 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan 10 ADD 253 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs yaralandı. Aracın tavan kısmının gövdeden ayrıldığı görüldü.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır şoförü Necati Saygıkan, “Yol kaygandı. Ben çok yavaş gidiyordum. Otomobili görmedim. Arkamdan vurdu. Otomobilde 2 kişi varmış, yaralılar. Burada 3 şerit var. Nasıl gelip vurdu anlamadım” diye konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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