Telekulakçı hain ABD'deki ininde görüntüledi! İşte kozmik FETÖ'cü

2013 Şubat Mart aylarında Tahir Kod Murat KARABULUT beni yanına çağırarak "sana bir vazife vereceğim ama bu ikimiz arasında sır olarak kalacak" dedi. "Sana bir ofis açtıracağım bilgisayar marifetiyle GBT kontrolü yapacaksın" dedi. Bana "bir ofis kiralamamı" söyledi. Bu konu da "Avukat Hakan KAHRAMAN dan yardım almamı" söyledi. Hakan ile irtibata geçip nisan ayı içerisinde onun üzerine yüzüncü yıl işçi bloklarında bulunan Vişnelik Rezidans daire 18 numarayı kiraladık. Yine Tahir Kod'un talimatıyla "Hakan KAHRAMAN'dan yardım alarak sabit İP'li bir internet aboneliği açtırmamı" söyledi. Hakan kahraman çalışanlarından birisini yanına çağırarak o şahıs üzerinden ofise interneti bağlattı. Bundan birkaç hafta sonra Osman Kod Sunay ELMAS'tan 4 adet önceden hazırlanmış Bilgisayarı alıp ofise götürmemi söyledi. Mayıs ayı içerisinde de Tahir Kod selamıyla ofise kendisini ilk ve son defa orada gördüğüm orta boylu etine dolgun düz saçlı bir şahıs gelerek bilgisayarları aktif hale getirdi. Her bir bilgisayar için belirlenmiş kullanacağım programla ilgili kullanıcı adı ve şifreyi vererek programı aktif hale getirdi. Nasıl kullanacağımı 5-10 dakika gösterip gitti. Program uzak bilgisayar mantığı ile çalışıyor olup herhangi bir şahsın tüm ikametgah bilgileri, SGK bilgileri, araç alım satım bilgileri, eğitim bilgileri, seyahat bilgileri, köken bilgileri, F.Gülen iltisaklı bilgileri, üzerine kayıtlı telefon bilgileri, varsa adli süreçleri, polis ifadeleri, ikinci telefon bulma özelliği, baz birliktelikleri, otel kayıtları, yurt dışı giriş çıkış saatleri (5 ve 10 dk. önce), araç PTS bilgileri, 1.2.3. derece akraba bilgileri, soyağacı bilgileri, şahısların irtibat sebep bilgileri gibi çok kapsamlı bilgilere erişebiliyordum. (YASİN UGAN)