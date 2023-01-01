2023-01-01 19:09:56 Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler
WhatsApp’a rakip olan Telegram, getirdiği yeni özelliklerle adından çok söz ettirecek.
WhatsApp’a rakip olan Telegram, getirdiği yeni özelliklerle adından çok söz ettirecek.
Anlık mesajlaşma servisi Telegram, gizlilik ve diğer alanlarda birçok kullanışlı özellik sundu! İşte detaylar...
Telegram, yeni yılla birlikte birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunduğunu blog hesabından yazarak paylaştı.
Anlık mesajlaşma servisi Telegram’ın paylaştığı yeni özellikler; büyük oranda gizlilik, profil fotoğrafı ve depolamayla ilgili oldu. Peki, bu özellikler ne işe yarıyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Telegram’ın sunduğu yeni gizlilik özellikleri Telegram’ın getirdiği yeni özelliklerin birçoğu gizlilik alanında oldu. Çünkü sosyal medyada yer alan ve haberleşme uygulaması kullanıcılarının birçoğu en çok gizlilik konusunda dikkat ediyor.
Anlık haberleşme uygulamasının getirdiği yeni Gizli Medya özelliği sayesinde gönderilen fotoğraf ve videolar alıcı taraf indirene kadar simli bir katmanla örtünecek.
Bu özellik, gizli ve herkesin görmemesi gereken bir mesaj yollandığı zaman kullanışlı olacak.
Yeni Gizli Medya özelliğini kullanmak için fotoğraf gönderirken sağ üst köşede yer alan üç nokta ve daha sonra da Spoiler ile Gizle seçeneğine tıklamak yeterli olacak.
Telegram, yalnızca belirli kişilerin belirli profil fotoğrafını görmesi için de yeni bir özellik sundu. Bu özellik sayesinde Telegram kullanıcıları, bir genel herkesin görebileceği bir de sadece belirli kişilerin görebileceği iki tane profil fotoğrafı ayarlayabilecek.
Anlık mesajlaşma servisi Telegram, gruplar için de bir gizlilik özelliği ekledi. 100’den fazla üyesi olan grup yöneticileri, Üyeleri Gizle özelliğini etkinleştirerek kimlerin grupta olduğunu gizleyecek. Bu sayede üyelerin mesaj göndermesi dışında kimse grupta kimin olduğunu bilmeyecek.
Telegram’ın sunduğu diğer yeni özellikler Telegram gizlilik dışında araçlar, medya ve depolama alanında da birçok yeni özellik sundu.
Platformun Sıfır Depolama Kullanımı özelliği sayesinde kullanıcılar; medya ve depolama belgeleri, telefonun deposundan kaldırılarak sonra tekrardan indirilebilecek. Ek olarak yeni depolama grafiği sayesinde nelerin ne kadar yer kapladığı da görülecek.
Telegram üzerinden mesaj dışında fotoğraf ve video göndermek de aktif şekilde kullanıldığı için platform bu alanda da birçok yeni Çizim ve Metin Araçları ekledi. Yeni özellikler sayesinde Telegram kullanıcıları; görüntülerdeki metin üzerine hareketli ifadeler ekleyebilecek ve metin eklerken boyut, yazı tipi ve arka plan değiştirebilecekler.
Anlık mesajlaşma platformu, sohbetleri daha eğlenceli hale getirmek için Etkileşimli Emojiler de sundu. Bir kullanıcı belirli emojileri yolladıktan sonra ekranda ona benzer olanların hareketli bir şekilde belirecek.
Telegram, kişiler için profil fotoğrafı seçme ve profil fotoğrafı önerme özelliğini de getirdi. Bu sayede kullanıcılar kişiler için sadece kendilerinin görebileceği bir profil fotoğrafı belirleyecek. Ek olarak profil fotoğrafını değiştirmesi için öneride de bulunacak. Yeni iki özelliği kullanmak için kişinin profiline girmek ve Fotoğraf Ayarla ya da Fotoğraf Öner butonlarına tıklamak yeterli olacak. Kaynak: Shift Delete
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