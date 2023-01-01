Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Telegram, kişiler için profil fotoğrafı seçme ve profil fotoğrafı önerme özelliğini de getirdi. Bu sayede kullanıcılar kişiler için sadece kendilerinin görebileceği bir profil fotoğrafı belirleyecek. Ek olarak profil fotoğrafını değiştirmesi için öneride de bulunacak. Yeni iki özelliği kullanmak için kişinin profiline girmek ve Fotoğraf Ayarla ya da Fotoğraf Öner butonlarına tıklamak yeterli olacak. Kaynak: Shift Delete