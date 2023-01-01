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Teknoloji-Bilişim
15
Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

2023-01-01 19:09:56
Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

WhatsApp’a rakip olan Telegram, getirdiği yeni özelliklerle adından çok söz ettirecek.

#1
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Anlık mesajlaşma servisi Telegram, gizlilik ve diğer alanlarda birçok kullanışlı özellik sundu! İşte detaylar...

#2
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Telegram, yeni yılla birlikte birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunduğunu blog hesabından yazarak paylaştı.

#3
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Anlık mesajlaşma servisi Telegram’ın paylaştığı yeni özellikler; büyük oranda gizlilik, profil fotoğrafı ve depolamayla ilgili oldu. Peki, bu özellikler ne işe yarıyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#4
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Telegram’ın sunduğu yeni gizlilik özellikleri Telegram’ın getirdiği yeni özelliklerin birçoğu gizlilik alanında oldu. Çünkü sosyal medyada yer alan ve haberleşme uygulaması kullanıcılarının birçoğu en çok gizlilik konusunda dikkat ediyor.

#5
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Anlık haberleşme uygulamasının getirdiği yeni Gizli Medya özelliği sayesinde gönderilen fotoğraf ve videolar alıcı taraf indirene kadar simli bir katmanla örtünecek.

#6
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Bu özellik, gizli ve herkesin görmemesi gereken bir mesaj yollandığı zaman kullanışlı olacak.

#7
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Yeni Gizli Medya özelliğini kullanmak için fotoğraf gönderirken sağ üst köşede yer alan üç nokta ve daha sonra da Spoiler ile Gizle seçeneğine tıklamak yeterli olacak.

#8
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Telegram, yalnızca belirli kişilerin belirli profil fotoğrafını görmesi için de yeni bir özellik sundu. Bu özellik sayesinde Telegram kullanıcıları, bir genel herkesin görebileceği bir de sadece belirli kişilerin görebileceği iki tane profil fotoğrafı ayarlayabilecek.

#9
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Anlık mesajlaşma servisi Telegram, gruplar için de bir gizlilik özelliği ekledi. 100’den fazla üyesi olan grup yöneticileri, Üyeleri Gizle özelliğini etkinleştirerek kimlerin grupta olduğunu gizleyecek. Bu sayede üyelerin mesaj göndermesi dışında kimse grupta kimin olduğunu bilmeyecek.

#10
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Telegram’ın sunduğu diğer yeni özellikler Telegram gizlilik dışında araçlar, medya ve depolama alanında da birçok yeni özellik sundu.

#11
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Platformun Sıfır Depolama Kullanımı özelliği sayesinde kullanıcılar; medya ve depolama belgeleri, telefonun deposundan kaldırılarak sonra tekrardan indirilebilecek. Ek olarak yeni depolama grafiği sayesinde nelerin ne kadar yer kapladığı da görülecek.

#12
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Telegram üzerinden mesaj dışında fotoğraf ve video göndermek de aktif şekilde kullanıldığı için platform bu alanda da birçok yeni Çizim ve Metin Araçları ekledi. Yeni özellikler sayesinde Telegram kullanıcıları; görüntülerdeki metin üzerine hareketli ifadeler ekleyebilecek ve metin eklerken boyut, yazı tipi ve arka plan değiştirebilecekler.

#13
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Anlık mesajlaşma platformu, sohbetleri daha eğlenceli hale getirmek için Etkileşimli Emojiler de sundu. Bir kullanıcı belirli emojileri yolladıktan sonra ekranda ona benzer olanların hareketli bir şekilde belirecek.

#14
Foto - Telegram’dan WhatsApp’ı kıskandıracak özellikler

Telegram, kişiler için profil fotoğrafı seçme ve profil fotoğrafı önerme özelliğini de getirdi. Bu sayede kullanıcılar kişiler için sadece kendilerinin görebileceği bir profil fotoğrafı belirleyecek. Ek olarak profil fotoğrafını değiştirmesi için öneride de bulunacak. Yeni iki özelliği kullanmak için kişinin profiline girmek ve Fotoğraf Ayarla ya da Fotoğraf Öner butonlarına tıklamak yeterli olacak. Kaynak: Shift Delete

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