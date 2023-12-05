2023-12-05 16:52:43 Telefon kullanıcıları dikkat! İşte kişisel verileri çaldıran 5 büyük hata
Birçoğumuz akıllı telefonlarımız olmadan kendimizi kaybolmuş hissederiz; peki ya aynı cihaz suçluların kullandığı bir araç haline gelirse? Prism Infosec'te güvenlik danışmanı Kieran Burge, akıllı telefonunuza saniyeler içinde sızılmasına neden olabilecek beş yaygın hatayı ortaya çıkardı. Güvenlik uzmanı; şifreleri yeniden kullanmak, tehlikeli bağlantılara tıklamak ve sosyal medyada çok fazla bilgi paylaşmak gibi basit hataların başınızı belaya sokabileceğini söylüyor. Telefonlardan kişisel verilerinizin kolayca çalınmasına neden olan 5 hataya daha yakından bakalım.