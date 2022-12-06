'Telefon kazandınız' yalanına inandı! Dolandırıldı

'Paraların iade edileceğini söylediler' Sosyal medyada gördüğü bir çekilişe katılmak için bu yola çıktığını belirten Yıldız, şunları söyledi: "Çekiliş sonrası telefonu kazandığım mesajı gönderdiler. Benden gümrük vergisi adı altında 452 TL para istediler. Ben de o parayı gönderdim. O parayı gönderdikten sonra benden IMEI parası olarak 3 bin TL daha istediler. Onu göndermek istemedim. Göndermeyince dava dosyaları attılar. İcraya vereceklerini söylediler. Ben de inandım ve 3 bin TL'yi gönderdim. Geri iade yapacaklarını söylediler. Daha sonra farklı bahaneler 4 bin, 5 bin TL şeklinde parça parça para istediler. O paraları da fatura, gümrük vergisi gibi farklı bahaneler sundular. Bunların yasal olduğunu, paralarının tamamının geri iade olacağını söylediler. Daha sonra bana sahte bir banka dekontu ile 47 bin TL iade göndermiş gibi yaptılar. Ben sahte olduğunu anlamadım. Benden o fazla göndermiş gibi gözüken parayı istediler. Onu da gönderdim. Faturanın yanlış kesildiğini söyleyerek tekrar para istediler. İlk başta 3-4 bin derken, 10, 15, 27 bin TL gibi paralar istediler. Bunları gönderdikten sonra geri istedim ama para gelmedi. Aksine benden 38 bin TL daha istediler. O parayı göndermedim ama toplamda 77 bin TL param gitti. Dolandırıldığımı anlayınca emniyete giderek suç duyurusunda bulundum."