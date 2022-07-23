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Hayat-Aktüel
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Tekstil fabrikasında yangın

2022-07-23 17:43:59
Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

#1
Foto - Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

#2
Foto - Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

#3
Foto - Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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