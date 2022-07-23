2022-07-23 17:43:59 Tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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