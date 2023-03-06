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Teknoparklardan deprem bölgesine 32 bin taşınabilir şarj cihazı desteği

2023-03-06 10:36:12
Teknoparklardan deprem bölgesine 32 bin taşınabilir şarj cihazı desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremin hemen ardından sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardım koridoru oluşturdu. Üretim, tedarik, lojistik ve dağıtım temelli yardım koridoru, AFAD ve Türk Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışıyor ve öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan ürünlerin afetzedelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kurulan kriz merkezi, bu yardım koridoru ile sanayicilerin yanı sıra Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerini geliştiren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yardımlarını da bölgeye sevk ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan tüm Teknoparklar, kriz merkezine gelen talepler doğrultusunda harekete geçti. Teknoparklar, ihtiyaç listesinde yer alan taşınabilir şarj cihazlarını depremzedelere ulaştırdı.

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Foto - Teknoparklardan deprem bölgesine 32 bin taşınabilir şarj cihazı desteği

EKİPLERE DE DAĞITILDI Özellikle cep telefonlarını şarj etmekte kullanılan 32 bin güç kaynağı gönüllüler aracılığıyla dağıtıldı. Ağırlıklı olarak çadırlarda kalan depremzedelerin, taşınabilir şarj cihazlarına erişimi sağlandı. Depremzedelerin yanı sıra bölgede enkaz kaldırma ekipleriyle yardım gönüllüleri, güvenlik güçleri ve sağlık personeline de bu dağıtımdan yararlandı.

#2
Foto - Teknoparklardan deprem bölgesine 32 bin taşınabilir şarj cihazı desteği

MEZRALARA KADAR GİTTİLER Kriz merkezinin yönlendirmesiyle ilk olarak Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman şehir merkezlerine sevkiyat yapıldı. Taşınabilir şarj cihazları, gönüllüler aracılığıyla İslahiye, Nurdağı, Elbistan gibi ilçeler ile ulaşılması zor olan köylere, mezralara kadar ihtiyaç duyan birçok kişiye ulaştırıldı.

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Foto - Teknoparklardan deprem bölgesine 32 bin taşınabilir şarj cihazı desteği

GÖNÜLLÜLER ULAŞTIRDI Teknoloji tabanlı kampanya gönüllü olarak katılan Yavuz Yiğit, afetin ilk anlarında başlayan enerji ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan yardım faaliyete destek verdiklerini belirterek güç kaynaklarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda peyderpey bölgeye ulaştırdıklarını söyledi. Şarj cihazlarının temin edilmeye başlamasıyla hızla dağıtımlarını yaptıklarını kaydeden Yiğit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile teknoparklara destekleri nedeniyle teşekkür etti.

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