Teknoparklardan deprem bölgesine 32 bin taşınabilir şarj cihazı desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremin hemen ardından sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardım koridoru oluşturdu. Üretim, tedarik, lojistik ve dağıtım temelli yardım koridoru, AFAD ve Türk Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışıyor ve öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan ürünlerin afetzedelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kurulan kriz merkezi, bu yardım koridoru ile sanayicilerin yanı sıra Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerini geliştiren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yardımlarını da bölgeye sevk ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan tüm Teknoparklar, kriz merkezine gelen talepler doğrultusunda harekete geçti. Teknoparklar, ihtiyaç listesinde yer alan taşınabilir şarj cihazlarını depremzedelere ulaştırdı.