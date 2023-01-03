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Teknoloji-Bilişim
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Teknoloji devi Apple resmen eridi

2023-01-03 23:01:05
Teknoloji devi Apple resmen eridi

Fed'in faiz kararı sonrası Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolar eridi.

#1
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi.

#2
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

iPhone üreticisinin hisse değeri, salı itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

#3
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124,19 dolara kadar indi.

#4
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

Apple'ın hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.

#5
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.

#6
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

#7
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.

#8
Foto - Teknoloji devi Apple resmen eridi

Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.

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