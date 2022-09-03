  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
5
TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

2022-09-03 14:04:25
TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı ve ekibi, finalleri Samsun’da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ’de Eğitim Teknoloji Yarışmaları alanında yarıştıkları proje ile 37 bin 254 takım arasından son 3 takım arasına kaldı.

#1
Foto - TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

Projede, çocukların parmak izleri alınarak yapılan analiz sonucu nasıl daha kolay öğrenebildiklerinin karnesi çıkartılıyor.

#2
Foto - TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

“Parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik” Belli insan gruplarında parmak izlerinin benzerlik gösterdiğine değinen Hacı İsmail Çıngı, “2017 yılında yaptığımız araştırmada parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik. Araştırmamızı derinleştirdiğimizde belli yetenek gruplarındaki insanların parmak izlerinde anlamlı bilgiye rastladık. Daha sonra bu yetenek gruplarındaki insanların nasıl öğrendiği ile alakalı yetenekleri, kabiliyetleri, bilgiyi belleğe işleme teknikleri, kas tipleri ve öğrenme stilleriyle alakalı rehberlik yapabilecek bir yapay zeka programı geliştirdik. Parmak izlerini analiz ediyoruz. Analiz sonucunda bir raporlama işlemi oluyor. Raporlama işleminden sonra metni verdiğimiz kişiye anlamayla alakalı psikolojik danışmanımız metni çocuğa, öğretmenine ve velisine nasıl kullanacağına dair rehberlik ediyor. 1 ay sonra da tekrar parmak izini raporladığımız kişiye ulaşıp, raporda anlattığımız öğrenme stratejilerini eğitim ortamında uygulayıp uygulayamadığını sorduk. Raporun tutarsız bir yeri var mı yok mu diye soruyoruz” dedi.

#3
Foto - TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

“Çocuklarımızın nasıl daha kolay öğrendiğini gösteren bir karne veriyoruz” Yapılan analiz sonucu öğrenme karnesi verdiklerine değinen Çıngı, “Amacımız ticari bir ürün geliştirmek değil. Öyle olsa TEKNOFEST’e gelmezdik. Amacımız bilimsel bir mecrada bilimi eğitime katmak. Çünkü çok yetenekli çocuklarımız bazı yanlış uygulamalarla alakalı maalesef değerlendirilemeden kaybedilebiliyor. Kimi insan görerek, kimi duyarak, kimi sembolik, kimi uygulayarak kimi de hayal kurarak öğrenir. Herkesin zihin çerçevesi çok farklı. Artık insanlar bunun farkına vardı. İnsanlar nasıl daha kolay öğrendiğini artık biliyor ama bunun bilincine varan kişinin yaşı itibarı ile eğitim-öğretim hayatı çoktan bitmiş oluyor. O yüzden bizler çocuklarımızın nasıl daha kolay öğrendiğini gösteren bir öğrenme karnesi veriyoruz. Bu süreçte de parmak izinden öğrenme karnesini oluşturduğumuz çocuğa rehberlik ediyoruz. Biz bu işlemi 5-6 yaşındaki çocuklara yaptığımızda eminin o çocukların öğrenimini kolaylaştırmada çok faydamız olacak. Bir çocuğun hayatına olumlu bir dokunuşumuz olsa, bu alın terimize değeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta çifte indirim geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta çifte indirim geldi

Araç sahiplerini sevindirecek güzel haber geldi. Brent petroldeki gerilemenin ardından benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indiri..
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Disney Plus'a LGBT tepkisi!
Gündem

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Disney Plus'a LGBT tepkisi!

Disney Plus'ın, platformlarındaki yapımlarında karakterlerin en az yarısının LGBT'lerden oluşacağını açıklamasına sert ifadelerle tepki göst..
Donald Trump'ın damadı Erdoğan'ı böyle anlattı
Gündem

Donald Trump'ın damadı Erdoğan'ı böyle anlattı

Beyaz Saray günlerini kitaplaştıran Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan il..
Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı
Ekonomi

Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, Kapıkule'deki su baskını nedeniyle mahsur kaldı.
Avrupa ülkeleri tasarruf önlemlerini zirveye taşıdı
Gündem

Avrupa ülkeleri tasarruf önlemlerini zirveye taşıdı

Rekor seviyeye yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinde tasarruf önlemlerini zirveye taşıdı. Klimaların dereceleri düşürü..
Spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
Yerel

Spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Fatih'te spor salonunda spor yaparken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23