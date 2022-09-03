TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

“Çocuklarımızın nasıl daha kolay öğrendiğini gösteren bir karne veriyoruz” Yapılan analiz sonucu öğrenme karnesi verdiklerine değinen Çıngı, “Amacımız ticari bir ürün geliştirmek değil. Öyle olsa TEKNOFEST’e gelmezdik. Amacımız bilimsel bir mecrada bilimi eğitime katmak. Çünkü çok yetenekli çocuklarımız bazı yanlış uygulamalarla alakalı maalesef değerlendirilemeden kaybedilebiliyor. Kimi insan görerek, kimi duyarak, kimi sembolik, kimi uygulayarak kimi de hayal kurarak öğrenir. Herkesin zihin çerçevesi çok farklı. Artık insanlar bunun farkına vardı. İnsanlar nasıl daha kolay öğrendiğini artık biliyor ama bunun bilincine varan kişinin yaşı itibarı ile eğitim-öğretim hayatı çoktan bitmiş oluyor. O yüzden bizler çocuklarımızın nasıl daha kolay öğrendiğini gösteren bir öğrenme karnesi veriyoruz. Bu süreçte de parmak izinden öğrenme karnesini oluşturduğumuz çocuğa rehberlik ediyoruz. Biz bu işlemi 5-6 yaşındaki çocuklara yaptığımızda eminin o çocukların öğrenimini kolaylaştırmada çok faydamız olacak. Bir çocuğun hayatına olumlu bir dokunuşumuz olsa, bu alın terimize değeceğine inanıyoruz” diye konuştu.