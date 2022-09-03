TEKNOFEST öğrencilerinden büyük başarı! Parmak izinden öğrenme karnesi çıkardılar

“Parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik” Belli insan gruplarında parmak izlerinin benzerlik gösterdiğine değinen Hacı İsmail Çıngı, “2017 yılında yaptığımız araştırmada parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik. Araştırmamızı derinleştirdiğimizde belli yetenek gruplarındaki insanların parmak izlerinde anlamlı bilgiye rastladık. Daha sonra bu yetenek gruplarındaki insanların nasıl öğrendiği ile alakalı yetenekleri, kabiliyetleri, bilgiyi belleğe işleme teknikleri, kas tipleri ve öğrenme stilleriyle alakalı rehberlik yapabilecek bir yapay zeka programı geliştirdik. Parmak izlerini analiz ediyoruz. Analiz sonucunda bir raporlama işlemi oluyor. Raporlama işleminden sonra metni verdiğimiz kişiye anlamayla alakalı psikolojik danışmanımız metni çocuğa, öğretmenine ve velisine nasıl kullanacağına dair rehberlik ediyor. 1 ay sonra da tekrar parmak izini raporladığımız kişiye ulaşıp, raporda anlattığımız öğrenme stratejilerini eğitim ortamında uygulayıp uygulayamadığını sorduk. Raporun tutarsız bir yeri var mı yok mu diye soruyoruz” dedi.