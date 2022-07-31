TEKNOFEST KARADENİZ'de ödül töreni!

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin üçüncü ve son gününde, kapanış programı yapıldı. Program kapsamında yarışmaların ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu heyecanın bütün Türkiye'yi sararak devam edeceğini söyledi. "Umudumuz gençler, yarınımız gençler" lafını çok işittiklerini, çok ortamda söylendiğini belirten Demir, "Ama onun hayata geçtiği yer buralar, bu tür faaliyetler. Tabii ki festival günlerinden ibaret değil TEKNOFEST, bir dizi yıl içi çabayla beraber gerçekleşiyor. Bu çabada sizler büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle takımdaşlık ruhu oluşturarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii burada yarışmalardan bahsediyoruz ama yarışmalarda derece tabii ki bir şey ama yarışmaya katılmak, oradaki tecrübe çok anlam ifade ediyor ve bu anlamı ömür boyu hayat boyu hatırlayacaksınız. Hatırlamakla da kalmayacaksınız, inşallah ilerideki büyük başarılarınızın ilk adımları, ilk filizleri bunlar olacak diyoruz." dedi.